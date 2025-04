Hugh Jackman potrebbe dover pagare caro il divorzio: niente accordo prematrimoniale sul patrimonio

Sembra non fare passi avanti l'iter del divorzio tra Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Daily Mail. La coppia pare stia vivendo un momento di stallo a causa del patrimonio da dividere.

Un patrimonio parecchio consistente che ammonta a circa 250 milioni di dollari, e che ora i due ormai ex coniugi dovranno cercare di stabilire in che modo spartirsi.

Le pretese di Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness

Secondo la fonte del Daily Mail c'è un problema di fondo:"Hugh e Deborra-Lee non hanno ancora presentato richiesta di divorzio perché stanno avendo difficoltà a trovare un accordo sulla divisione dei beni. Deborra-Lee ritiene di avere diritto a più soldi di quanti Hugh sia disposto ad offrire".

Hugh Jackman in una scena di Australia

L'ex moglie di Jackman è molto determinata, secondo quanto riporta il tabloid:"Con una somma così ingente in ballo, Deborra-Lee è determinata ad ottenere ciò che ritiene di meritare dalla separazione. Sta anche usando il fatto che Hugh sia ancora legalmente sposato e coinvolto sentimentalmente con un'altra donna".

Il ruolo del mancato accordo prematrimoniale nel divorzio di Hugh Jackman

All'epoca del matrimonio nel 1996, Hugh Jackman non era ancora un attore affermato, ricco e famoso, e non venne stipulato un accordo prematrimoniale. Nel corso del matrimonio, Jackman ha guadagnato una fortuna che ora Furness ritiene, in parte, di meritare.

Hugh Jackman in una scena di The Son

Nel settembre 2023, Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness avevano diffuso un comunicato congiunto:"Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi tre decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e pieno d'amore. Ora il nostro percorso cambia e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale. La nostra famiglia è stata e sarà sempre la nostra massima priorità. Affrontiamo questo nuovo capitolo con gratitudine, amore e gentilezza. Vi siamo molto grati per la comprensione e per il rispetto della nostra privacy mentre affrontiamo questa transizione nelle nostre vite".