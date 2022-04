Hugh Jackman festeggia 26 anni di matrimonio con Deborra-Lee Furness (FOTO)

Hugh Jackman ha fatto sapere a tutto il mondo che ama profondamente Deborra-Lee Furness, la donna che ha definito come una "moglie straordinaria": in occasione del loro 26° anniversario di matrimonio, la star ha scelto Instagram per condividere un omaggio alla sua compagna di vita.

Jackman, che detiene il Guinness World Record per la carriera più longeva nei panni di un personaggio Marvel, a quanto pare sa applicare la sua tendenza alla longevità anche alla vita privata. "Oggi festeggio 26 anni di matrimonio con la mia straordinaria moglie", ha scritto Hugh nella didascalia della foto.

"Ogni singolo giorno è pieno di tante risate, gioia e backgammon!!!! Deb, illumini la mia vita. Ti amo con tutto il cuore!", ha aggiunto la star, corredando il post con una splendida foto in cui si può vedere su una spiaggia, abbracciato alla Furness, con un meraviglioso sorriso stampato sulla faccia.

Per Hugh Jackman, che è anche cantante, ballerino e produttore, questa non è che una delle molte dichiarazioni d'amore che periodicamente regala a sua moglie: l'anno scorso l'attore, ad esempio, aveva condiviso una serie di foto del giorno delle loro nozze per onorare il 25° anniversario di matrimonio con Deborra-Lee Furness.