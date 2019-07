Hugh Jackman aiuta un fan a fare una proposta di matrimonio! (VIDEO)

Hugh Jackman ha aiutato un suo fan a fare una proposta di matrimonio davvero indimenticabile durante una tappa del suo tour The Man. The Music. The Show.

L'attore australiano era infatti impegnato sul palco della città di St. Paul, Minnesota, nella serata del 22 giugno quando ha interrotto lo spettacolo per aiutare un giovane che lo aveva contattato con una richiesta speciale.

Durante la serata Hugh Jackman ha fatto una pausa durante lo show in programma negli spazi dell'Xcel Energy Center e ha dichiarato: "Normalmente non lo faccio e capirete perchè dopo, ma ho ricevuto una lettera da un ragazzo chiamato Joe. Joe mi ha detto che sarebbe stato qui tra il pubblico".

La star è scesa tra i fan avvicinandosi a Joe Kripal e alla sua fidanzata Sanaa Ahmed, tra lo stupore degli altri spettatori. Jackman ha poi chiesto al responsabile delle luci di puntare su di lui e Kripal i riflettori e ha consegnato al giovane un microfono.

Joe si è quindi voltato verso la sua compagna e le ha detto: "Sanaa, voglio trascorrere ogni giorno della mia vita con te ed è per questo che ho chiesto a un supereroe di aiutarmi". Kripal si è inginocchiato e ha posto la fatidica domanda: "Vuoi sposarmi?".

Dopo aver lasciato alla coppia un momento di gioia da trascorrere insieme senza interferenze, Hugh li ha quindi abbracciati e ha chiesto alla futura sposa se aveva idea di quello che sarebbe accaduto durante lo spettacolo, avendo la conferma che era completamente all'oscuro dell'imminente proposta di matrimonio.

Ecco il video dell'emozionante momento:

Nel mese di maggio Jackman aveva già interrotto uno dei suoi show e in quell'occasione aveva voluto fare gli auguri di compleanno al suo amico e collega Ian McKellen, arrivato a quota 80 anni.

L'attore australiano, che era nel Regno Unito, aveva chiesto agli spettatori di cantare Buon Compleanno dichiarando: "Mi dispiace non poter venire alla tua festa Ian, ma penso che disturberò circa 50.000 persone. Ti voglio bene, Buon compleanno!".

