Hugh Jackman contro la pubblicità di Red Notice a New York: "Davvero, Ryan Reynolds? Proprio lì?"

Hugh Jackman ha alimentato la rivalità a distanza con il suo amico Ryan Reynolds lamentandosi della pubblicità di Red Notice nella città di New York.

A scatenare i commenti della star australiana è stata la presenza di un cartellone pubblicitario del film del suo collega canadese fin troppo vicino a quello del suo ritorno a Broadway con The Musica Man.

L'attore Hugh Jackman ha quindi commentato in modo ironico sui social media rivolgendosi direttamente a Ryan Reynolds dichiarando sorpreso in un video: "Davvero? Avresti potuto metterlo da qualsiasi altra parte!".

Nel filmato mostra la vicinanza tra le pubblicità di Red Notice e The Music Man, sottolineando poi: "Va bene, nessun problema".

L'attore australiano ritornerà a teatro accanto a Sutton Foster in occasione dello spettacolo The Music Man. Red Notice è invece il film Netflix con star Ryan Reynolds, Gal Gadot e Dwayne Johnson che è stato diretto da Rawson Marshall Thruber.

Nel film The Rock interpreta un agente dell'Interpol che riceve il compito di arrestare la ladra di opere d'arte più ricercata al mondo. Red Notice è infatti il nome in codice con cui si identificano i casi legati ai crimini più seri e il mandato di arresto per i criminali più ricercati.

Gal Gadot interpreta la ladra che deve esseere arrestata e Ryan Reynolds ha la parte di un truffatore che viene coinvolto nell'incredibile avventura.