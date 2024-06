Hugh Jackman nel cast stellare del film Three Bags Full, scritto da Craig Mazin

Hugh Jackman guiderà il cast stellare della commedia Three Bags Full: A Sheep Detective Movie, una commedia live-action che sarà diretta da Kyle Balda, che ha realizzato numerosi film d'animazione come Minions.

Il nuovo film sarà prodotto da Amazon MGM Studios ed è un adattamento del bestseller scritto da Leonie Swann.

Cosa racconterà il film Three Bags Full

Il film racconterà la storia di George Hardy, personaggio interpretato da Hugh Jackman, un pastore che ama le sue pecore e le alleva solo per la loro lana. Ogni notte legge a voce alta un libro giallo, fingendo che il suo gregge possa capire, non potendo sospettare che non solo lo capiscono, ma inoltre discutono per ore di chi potrebbe essere il colpevole.

Jackman sarà la star del film

Quando George viene trovato morto in circostanze misteriose, le pecore capiscono immediatamente che è stato un omicidio e pensano a tutti i dettagli per riuscire a risolvere il caso. Il poliziotto locale Tim Derry, parte affidata a Nicholas Braun, invece, non ha mai risolto un crimine serio nella sua vita, quindi il gregge decide che deve risolvere il mistero, anche se questo vuol dire lasciare il loro pascolo per la prima volta e affrontare il fatto che il mondo umano non sia semplice come appare nei libri.

Il team al lavoro sul film

Nel cast ci saranno anche Nicholas Galitzine (The Idea of You), Molly Gordon (Theater Camp), Hong Chau (The Whale), Tosin Cole (Supacell), Kobna Holdbrook-Smith (Wonka), Conleth Hill (Game of Thrones) e Mandeep Dhillon (Star Wars: The Rise of Skywalker).

Nel team della produzione ci saranno anche Tim Bevan ed Eric Fellner, oltre a Phil Lord, Chris Miller, Aditya Sood e Tim Wellspring.

Il film arriverà nei cinema di tutto il mondo il 20 febbraio 2026.

La sceneggiatura del film sarà firmata da Craig Mazin, creatore e co-autore della serie The Last Of Us. Kyle Balda farà il suo esordio alla regia nel mondo live-action con Three Bags Full.