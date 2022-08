House of Hammer: il trailer della docuserie sulle accuse a Armie Hammer e sulla sua famiglia

Il 2 settembre andrà in onda su Discovery+ negli Stati Uniti la docuserie House of Hammer e il trailer svela qualche dettaglio riguardante il modo in cui si parlerà del lato oscuro di Armie Hammer e della sua famiglia.

Nel video parlano apertamente due delle donne che hanno accusato l'attore di violenza mentale e fisica e Casey Hammer, che non esita a sostenere: "Ho lasciato che gli Hammer controllassero la mia intera vita. Ora è il tempo di fermarli. Mi rifiuto di essere silenziata".

La docuserie House of Hammer potrà contare quindi sulle testimonianze di Casey, la zia di Armie Hammer, e di Courtney Vucekovich e Julia Morrison, che hanno condiviso anche i disturbanti messaggi di testo e audio che hanno ricevuto dalla star del cinema.

Jason Sarlanis di Discovery+ ha spiegato: "Le accuse di violenza sessuale e di abusi contro Armie Hammer che gli sono state rivolte negli ultimi anni sono solo la punta dell'iceberg quando si tratta della famiglia Hammer. Con House of Hammer assistiamo a dei dettagli davvero disturbanti e a segreti sinistri che i soldi e il potere non possono nascondere per sempre".

Il comunicato prosegue: "Questo documentario offre un'importante piattaforma per le donne incredibilmente coraggiose che si sono fatte avanti per condividere le loro storie. Speriamo che il loro coraggio ispiri gli altri a continuare ad avere delle significative conversazioni sugli abusi che avvengono nella nostra società".