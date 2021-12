House of Gucci, Lady Gaga su Patrizia Reggiani: "Non mi fido di lei"

La protagonista di House of Gucci, Lady Gaga, ha commentato la figura di Patrizia Reggiani e ha dichiarato di averla dovuta amare per poterla interpretare.

Nel corso di un'intervista con Variety, Lady Gaga si è soffermata sulla figura di Patrizia Reggiani e sul ritratto che lei ha avuto modo di fornire in House of Gucci, l'ultimo film di Ridley Scott.

A proposito della protagonista della vicenda narrata in House of Gucci, Lady Gaga ha dichiarato: "Quando ero in Italia, mi chiedevo sempre se si sarebbe presentata sul set o meno. Non mi fido di lei, non penso che sia una brava persona. Però, per interpretarla, dovevo amarla".

Lady Gaga ha dichiarato di aver avuto sempre con sé una psicologa sul set di House of Gucci. A questo proposito, la diva protagonista di A Star is Born ha raccontato: "Sentivo di doverlo fare. Ho interpretato Patrizia continuando a vivere la mia vita. Ero contemporaneamente me ma anche lei. Per questo motivo, ho ritenuto necessaria la presenza di una psichiatra".

Infine, la star ha chiosato: "Ho portato quest'oscurità con me. Lei è una donna estremamente cupa e oscura. Non credo che nessun attore debba spingersi a quel limite. Mi chiedo sempre perché io lo faccia... Durante la mia carriera ho fatto parecchie opere estreme".

L'ultimo film di Ridley Scott (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di House of Gucci) è stato distribuito in Italia da pochissimi giorni ed è attualmente in sala.