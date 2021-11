House of Gucci: Lady Gaga ha improvvisato la celebre battuta nel trailer

Come i migliori attori della storia del cinema, Lady Gaga ha improvvisato la celebre battuta che è possibile ascoltare nel corso del trailer di House of Gucci, ovvero "Father, Son and the House of Gucci".

Nel corso di un'intervista con Variety, Lady Gaga ha commentato alcune sequenze di House of Gucci e, in modo particolare, ha rivelato di aver improvvisato la celebre battuta "Father, Son, and House of Gucci". Questa battuta ha convogliato su di sé l'attenzione del web in corrispondenza della release del primo trailer del film di Ridley Scott. Durante l'anteprima del lungometraggio all'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles, Lady Gaga ha dichiarato: "Quella battuta è perfetta per il trailer! Sentivamo che era giusto lasciarla e inglobarla nel trailer. Lo abbiamo fatto e testimonia la grande creatività di Ridley Scott e il suo estremo amore per qualsiasi cosa accada sul set!".

Per circa un anno, la pop star ha utilizzato soltanto la cadenza linguistica italiana come metodologia per entrare meglio nella psiche del personaggio di Patrizia Reggiani. Nel corso di un'intervista con British Vogue, l'attrice ha raccontato: "Ho vissuto come fossi Patrizia Reggiani per un anno e mezzo e, per circa 9 mesi, ho parlato con cadenza italiana. Non ho mai infranto questo mio proposito". Chissà che questa precisione e dedizione al lavoro non valgano un'altra nomination a Lady Gaga!

Relativamente alla sua volontà di penetrare la psiche del personaggio principale del film, l'attrice ha rivelato a Variety: "La parte più complessa è consistita nel fatto che nel film io interpreti un'assassina. Dopo un sacco di ricerche, ho capito che lei era consapevole di aver commesso un errore. E, da quel momento in poi, ha iniziato a pentirsi. Quindi, per questo motivo, House of Gucci non è un film su una donna che cerca uomini facoltosi per ucciderli ma il suo percorso per affrontare l'amore e il suo baratro".

House of Gucci sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures a partire dal prossimo 16 dicembre.