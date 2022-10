Hot Blooded: Once Upon a Time in Korea si mostra con un trailer ufficiale

Hot Blooded: Once Upon a Time in Korea si mostra con un nuovo trailer ufficiale e in attesa della sua data di uscita, possiamo cominciare a farci un'idea sul potenziale di questo film.

Hot Blooded: Once Upon a Time in Korea si è mostrato in un nuovo trailer ufficiale. Comingsoon.net ha mostrato, in esclusiva, il filmato di presentazione del nuovo film di d'azione scritto e diretto da Cheon Myeong-kwan. La trama, di cui parleremo tra poco, si muove fra le ombre di una città in rovina, seguendo la strada disperata di un protagonista che vorrebbe andare oltre.

La sinossi ufficiale di Hot Blooded: Once Upon a Time in Korea ci anticipa che: "Un gangster veterano, Hee-su, sta cercando di ritirarsi dalla sua famiglia criminale nella violenta città portuale di Kuam, in Corea. Ma un inaspettato tradimento lo porta lungo un sentiero sanguinoso dove viene catturato nel mezzo di una guerra di massa con conseguenze mortali".

Le immagini del filmato introducono, quindi, le prime scene del progetto, aprendo la strada alle prime speculazioni e idee sul materiale al centro della trama.

Il film debutterà in alcune sale selezionate a partire dal 28 ottobre e sarà disponibile on demand ovunque dal 1° novembre. Nel suo cast troviamo Jung Woo, Kim Kap-su, Choi Moo-sung, JI Seung-hyun e Lee Hong-nae. Non ci resta dunque che attendere nuovi dettagli e dichiarazioni sulla pellicola.