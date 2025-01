Horizon Zero Dawn, ufficiale: arriva il film tratto dal videogame Playstation

Precedentemente sviluppato come una serie televisiva e poi cancellata, la stessa storia verrà ora adattata in un lungometraggio

Sony ha annunciato ufficialmente l'arrivo di un adattamento cinematografico di Horizon Zero Dawn.

La collaborazione tra PlayStation Studios e Columbia Pictures è stata annunciata durante la conferenza stampa di Sony al CES 2025. Columbia Pictures ha già prodotto il film di successo Uncharted del 2022 con Tom Holland nel ruolo di Nathan Drake e Mark Wahlberg in quello di Victor Sullivan.

Horizon Zero Dawn è la popolarissima avventura post-apocalittica di Guerrilla Games con protagonista la cacciatrice di macchine Aloy. Non è stato ancora annunciata la data d'uscita del film.

Parlando sul palco del CES, Asad Qizilbash, responsabile di PlayStation Productions, ha dichiarato: "Columbia Pictures e PlayStation Productions sono nelle fasi iniziali dello sviluppo di un adattamento cinematografico del pluripremiato Horizon Zero Dawn. Immaginatevi l'amata storia delle origini di Aloy ambientata in un mondo emozionante e lontano, pieno di macchine giganti, portata per la prima volta sul grande schermo".

Horizon Zero Dawn: il videogioco diventa una serie prodotta per Netflix

La cancellazione della serie Netflix

In precedenza, per il videogame era stato autorizzato lo sviluppo di una serie e le riprese erano state programmate per il 2024. Alla guida del progetto ci sarebbe stato Steve Blackman, annunciato come produttore nel 2022. Blackman era stato responsabile di The Umbrella Academy sempre per Netflix.

Tuttavia, le recenti accuse riguardanti l'ambiente di lavoro tossico creato da Blackman avevano iniziato a minare la sua credibilità presso lo studio, costringendo quest'ultimo a prendere una decisone drastica sui suoi progetti.