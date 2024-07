Horizon Zero Dawn: Netflix ha cancellato la serie tratta dal videogame?

Brutte notizie per tutti i fan della serie videoludica che era attualmente in fase di sviluppo presso il colosso dello streaming

L'adattamento Netflix del videogioco Horizon Zero Dawn di PlayStation pare sia stato ufficialmente accantonato.

La serie era stata recentemente autorizzata e le riprese erano state programmate per quest'anno. Alla guida del progetto ci sarebbe stato Steve Blackman, annunciato come produttore nel 2022. Blackman è responsabile di The Umbrella Academy sempre per Netflix, che sta per concludersi con la sua ultima stagione.

Tuttavia, recenti accuse riguardanti l'ambiente di lavoro creato da Blackman hanno iniziato a minare la sua credibilità presso lo studio, costringendo quest'ultimo a prendere una decisone drastica sui suoi progetti.

Il produttore Netflix accusato di molestie

Blackman è stato accusato di aver fatto commenti osceni, sessisti, omofobi e transfobici sul posto di lavoro. Secondo quanto riferito, inoltre, avrebbe iniziato a prendersi il merito del lavoro di altri, a mettere i membri dello staff l'uno contro l'altro e a creare un ambiente di lavoro pieno di paura e sfiducia.

Secondo Rolling Stone, Blackman avrebbe spesso insultato i suoi dipendenti con battute di dubbio gusto. Altri membri dello staff hanno affermato che se eri una donna venivi trattata con ostilità o come se fossi "stupida".

In risposta alle accuse, Netflix avrebbe quindi cancellato i progetti a cui Blackman stava lavorando. Tuttavia, lo studio ha fatto sapere anche che Blackman continuerà a lavorare su altri nuovi progetti, poiché ha recentemente firmato un accordo pluriennale con la società.

C'è ancora la possibilità che la serie Horizon Zero Dawn venga ripresa da qualche altro produttore di Netflix, ma momento, il suo futuro sembra piuttosto incerto.