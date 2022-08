Horizon Zero Dawn: il videogioco diventa una serie prodotta per Netflix

Horizon Zero Dawn, il popolare videogioco disponibile per PlayStation, verrà adattato in una serie tv da Steve Blackman, già showrunner di The Umbrella Academy.

Il progetto fa parte di un accordo della durata di più anni stretto tra Netflix e la sua casa di produzione Irish Cowboy.

Horizon Zero Dawn propone una storia ambientata in una versione post-apocalittica degli Stati Uniti abitata da creature robotiche e tribù primitive. Il disastro che ha distrutto gli Stati Uniti è stato dimenticato da molto tempo, ma a un certo punto queste macchine abitualmente pacifiche si trasformano in un pericolo mortale. La giovane emarginata Aloy scopre che l'unica chance di salvare il suo mondo è lottare per scoprire cosa è accaduto.

Il videogioco ha venduto oltre 20 milioni di copie.

Il secondo progetto annunciato che verrà realizzato grazie all'accordo con Netflix è Orbital, una serie evento di genere thriller ambientata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il progetto è un'idea originale di David e Keith Lynch, che hanno co-creato la serie con Steve Blackman.