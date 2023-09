Horizon Forbidden West: su Amazon lo stratosferico set LEGO del Collolungo è in offerta, cosa aspettate?

I fan di Horizon Forbidden West e Zero Dawn non crederanno ai loro occhi davanti a questo spettacolare set LEGO.

Avete capito bene, su Amazon è attualmente sceso di prezzo un set LEGO che farà letteralmente impazzire tutti i fan di Horizon Forbidden West e del capitolo precedente. Raffigurante una delle figure più affascinanti presenti nel mondo di Aloy, un Collolungo, potete attualmente trovarlo a 56,90€, con uno sconto del 37% sul prezzo indicato. Se interessati all'acquisto, o anche solamente a qualche informazione in più, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Come indicato anche sullo stesso Amazon, stiamo parlando di: "un set che include un modellino in mattoncini della più iconica macchina in Horizon Forbidden West: Collolungo, realizzato con le costruzioni LEGO e provvisto di dettagli unici. Al suo fianco anche alcuni elementi dell'ambiente circostante, riscontrabili nel mondo di gioco (una betulla in mattoncini, dell'erba alta e un semaforo arrugginito con una vite avvolta intorno). È compresa nel pacchetto pure una minifigure del personaggio di Aloy con arco e lancia costruiti in mattoncini, più altre piccole cose facilmente riconoscibili dai fan".

Il grande fascino di Horizon

Come accennato, Horizon Zero Dawn e Forbidden West, sono due videogiochi che hanno contribuito a creare un vero e proprio mondo, narrativo ed estetico, con regole tutte proprie e un fascino che gli appassionati hanno saputo apprezzare dall'inizio alla fine. Non sorprende, quindi, che anche LEGO abbia deciso d'investire tempo, denaro e cura nel realizzare un set come questo, in grado di ripetere alla perfezione le fattezze di un cosiddetto Collolungo, una delle creature più rappresentative e caratteristiche di questi titoli.

Seguire Aloy attraverso i meandri della sua storia ha spinto tantissimi ad appassionarsi a tutto quello che la riguarda, complice una particolarissima creatività di fondo che riesce ad emozionare e coinvolgere immediatamente.

Se anche voi siete appassionati di Horizon Forbidden West e Zero Dawn, non potete lasciarvi scappare l'occasione di avere un set LEGO del genere.