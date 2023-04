Horizon Forbidden West: Burning Shores, la recensione: tornare a salvare il mondo con Aloy

La nostra recensione di Horizon Forbidden West: Burning Shores, DLC per PS5 che vi porterà in una porzione di mappa nuova e suggestiva.

L'abbiamo aspettata tanto questa espansione di Horizon Forbidden West, con Burning Shores infatti è stato possibile tornare nel suggestivo mondo di questa serie videoludica di successo incontrando nuovi personaggi, nuove macchine ma soprattutto scoprendo una parte inedita della mappa, piuttosto consistente, tutto per 19,99 euro ma disponibile solo per PS5. Un'occasione imperdibile, quindi, per tutti quelli che, come noi, hanno amato alla follia la saga di Horizon e la storia di Aloy, ragazza emarginata dalla sua tribù che, in un futuro dove una nuova civiltà è nata sulle rovine della nostra, si ritrova a prendere parte ad incredibili rivelazioni su quella che è stata l'umanità prima della catastrofe che ha portato il mondo ad assumere l'aspetto che lei conosce.

Horizon Forbidden West: Burning Shores

Un worldbuilding estremamente interessante quello di Horizon che ha catturato anche l'attenzione di Netflix: la piattaforma streaming ha annunciato l'intenzione di adattare l'intera storia in una serie tv, suscitando la gioia, ma anche la preoccupazione, dei tanti fan, ormai affezionati al mondo creato da Guerrilla Games, ma soprattutto alla sua protagonista, una giovane donna forte e determinata in grado di mutare le sorti di un intero pianeta. A questo punto è necessario addentrarci maggiormente nella storia per parlarvi un po' più nel dettaglio di questo DLC, quindi se non avete finito Forbidden West, requisito necessario per far partire l'espansione, dobbiamo darvi l'allarme spoiler pregandovi di tornare solo dopo aver terminato la run principale del secondo capitolo della saga.

La chiamata di Sylens

Horizon Forbidden West: Burning Shores - un momento del gioco

Eh sì, per poter accedere alle nuove avventure di Aloy dovete aver terminato l'ultima missione, Singolarità, senza aver avviato una Partita+, solo in questo caso riceverete una chiamata di Sylens che vi chiede di raggiungerlo alla villa di Tilda, la Zenith sconfitta nelle ultime azioni del gioco. Dall'uomo venite a sapere di un altro Zenith allontanatosi dagli altri all'arrivo sulla Terra, Walter Londra, ex magnate aerospaziale e figura in vista del jet set del ventunesimo secolo. Londra potrebbe tramare qualcosa di poco chiaro e sarete quindi voi, o meglio Aloy, a dover andare ad indagare la questione. È questo l'incipit che apre a una porzione di mappa tutta nuova dove incontrerete nuovi personaggi, nuove macchine da addomesticare o sconfiggere, ma soprattutto uno dei villain più stressanti ed indisponenti dell'intera saga videoludica.

Cosa aggiunge al mondo di Horizon?

Horizon Forbidden West: Burning Shores - Aloy sul tuffoplano

Ovviamente siamo un sito di cinema, quindi vi parleremo maggiormente dell'aspetto narrativo di questa espansione. Dopo Singolarità eravamo rimasti con la notizia dell'incombente minaccia di Nemesi, questa intelligenza artificiale impazzita, frutto delle menti degli Zenith, che vaga per il cosmo con l'unico obiettivo di distruggerli e di distruggere di conseguenza la razza umana. Questo rimane un punto saldo anche nella storia raccontata nel DLC, anche se effettivamente per nulla influente. La missione su cui dovrete concentrarvi riguarda esclusivamente Walter Londra e, proprio per questo, a livello di storyline principale della saga si fanno pochissimi passi avanti.

Horizon Forbidden West: Burning Shores - una suggestiva immagine

Potrete esplorare le rive ardenti di Los Angeles, salire sulla collina di Hollywood, avere nuove armi ed equipaggiamenti, provare l'override su un tuffoplano e aggiungere qualche tassello alla storia dell'umanità fuggita da un pianeta al collasso, ma nulla di più. Tutto questo però vi assicuriamo che vale l'esperienza e i soldi per l'acquisto. Anche solo il girare tra le incredibili e suggestive spiagge della città californiana si rivela un'azione interessante: tra vecchie rovine, fiumi di lava e foreste rigogliose potrete apprezzare non solo gli splendidi scenari ma anche tutto l'enorme lavoro svolto dal comparto tecnico di Guerrilla Games che meriterebbe un articolo a sé.

Un futuro ancora lontano

Horizon Forbidden West: Burning Shores - Aloy in volo con il tuffoplano

Per sapere qualcosa di più sulle sorti di Aloy, dei suoi compagni e dell'intera umanità dovremo quindi aspettare il terzo capitolo della saga, del quale, però, ad ora non ci sono notizie. Viste le premesse gettate in Forbidden West e Burning Shores possiamo immaginare che tutto riparta dalla minaccia di Nemesi, catastrofe incombente che sembrerebbe non lasciare scampo ad un'umanità organizzata in società tribali e tecnologicamente impreparata ad affrontare qualcosa di così pericoloso e avanzato. In questo scenario potrebbe rivelarsi chiave il personaggio di Sylens, che porta le sembianza del compianto Lance Reddick, unico in grado di comprendere e riutilizzare la tecnologia Zenith, ma figura estremamente ambigua le cui intenzioni sono difficili da prevedere. Dovremo quindi avere ancora molta pazienza per conoscere l'esito delle gesta di Aloy, nel frattempo possiamo dirvi cosa faremo noi: cominceremo un'altra partita per non sentire troppo la mancanza di un mondo e una storia che sono riusciti a colpirci dritto al cuore.