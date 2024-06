Horizon: An American Saga, Kevin Costner: "Sapevo che avrei dovuto tornare alla regia"

Kevin Costner ha abbracciato in toto il progetto di Horizon: An American Saga, il cui primo capitolo è stato presentato al recente Festival di Cannes. Il premio Oscar ha dichiarato a The Hollywood Reporter di aver percepito la sensazione di poter essere l'unica persona ad avere la comprensione necessaria della storia per portare sullo schermo la saga.

Il regista, che in questi giorni si trova in Italia al Magna Graecia Film Festival, ne ha parlato alla première del film a Los Angeles, in attesa di vedere il primo capitolo nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 4 luglio.

Ritorno alla regia

"Non volevo finire senza portare a casa tutto quello che pensavo il film avesse la possibilità di offrire. Ci sono persone più talentuose di me, sono sicuro che ci sono registi che capiscono davvero la macchina da presa ma io credo nelle storie e ci credo così tanto che per me questo si riflette nei miei film" ha spiegato Costner.

Kevin Costner a cavallo sul set di Horizon: An American Saga

La star non ritiene di avere chissà quali capacità registiche ma non ha dubbi:"Non stupisco davvero nessuno con la mia comprensione tecnica delle cose, filmo semplicemente i momenti e cerco di mettere i miei attori in posizioni in cui possano avere successo, cercando di riprenderli con dietro sfondi assolutamente straordinari".

Per poter realizzare la saga di Horizon, Kevin Costner ha investito parecchi soldi ma è contento di poterlo fare in progetti dei quali è appassionato:"In fondo, devi sapere quello che stai facendo e metterlo in pratica. Ora non c'è spazio per lamentarsi o piangere. Bisogna soltanto tenere duro".

Nel primo capitolo di Horizon: An American Saga - Chapter 1 il cast è ricco di star, da Sam Worthington a Sienna Miller, da Giovanni Ribisi a Jena Malone, Danny Huston, Michael Rooker e Jamie Campbell Bower. Kevin Costner sta lavorando ai successivi capitoli della saga, che sarà composta almeno da quattro episodi.