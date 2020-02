Hocus Pocus: il film Disney torna in versione gioco da tavolo

Il film della Disney Hocus Pocus ritorna come gioco da tavolo. ComicBook.com conferma in esclusiva che Ravensburger è in procinto di lanciare Disney's Hocus Pocus: The Game, una nuova e divertente versione del classico Disney.

Disney's Hocus Pocus: The Game è in uscita ad agosto 2020, in tempo per diventare il gioco da tavolo perfetto di Halloween. Il gioco costerà 19.99 dollari. Qui sotto potete dare una prima occhiata al gioco:

Due dei sei giocatori dovranno cercare di fermare le streghe di Sanderson prima che queste abbiano modo di creare una pozione malefica. Il nuovo gioco sarà corredato da deliziose illustrazioni fantasy delle sorelle Sanderson e degli altri personaggi del film, un Binx in legno e poi incantesimi, citazioni, e pozioni prese direttamente dal film.

Il film Hocus Pocus fu originariamente rilasciato dalla Disney nel 1993; le attrici Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimi vestivano i panni del trio di streghe riportate involontariamente in vita da un ragazzino di nome Max. Le sorelle tentano di creare una pozione che gli consenta di succhiare l'anima dei bambini ma Max, con l'aiuto di un amico e di un immortale gatto nero di nome Binx, farà di tutto per ostacolare il loro piano.

Nonostante Hocus Pocus si sia rivelato un fallimento al botteghino, nel corso degli anni si è guadagnato un seguito crescente di fan, fino a diventare una sorta di cult (merito anche delle annuali messe in onda su canali quali la ABC e Freeform nel periodo di Halloween). Dopo svariate celebrazioni per il 25esimo anniversario del film (inclusa una parata a tema nella città di Salem), si rumoreggiava di un possibile via libera al sequel da parte della Disney. Alla fine dello scorso anno la Disney ha finalmente confermato che il progetto è in via di sviluppo. Midler, Najimy, and Parker hanno espressamente dichiarato di essere interessate a tornate a vestire i panni delle streghe.