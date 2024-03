Hisense 43' QLED 4K 2023 43A72KQ, Smart TV in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, è possibile trovare l'Hisense 43" QLED 4K 2023 43A72KQ, Smart TV in sconto.

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2024, su Amazon è possibile trovare, attualmente parlando, un televisore di tutto rispetto in offerta. Nel dettaglio stiamo parlando dell'Hisense 43" QLED 4K 2023 43A72KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 che potete trovare, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 349,00€, con uno sconto del 7% sul prezzo più basso recente. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere qualche informazione in più sullo schermo in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Su Amazon, nella sezione "informazioni su questo articolo" l'Hisense 43" QLED 4K 2023 43A72KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K viene così introdotto: "La Smart TV QLED 4K Hisense 43A72KQ da 43 Pollici con finitura nera offre immagini nitide e contenuti personalizzati; inoltre, utilizza l'intelligenza artificiale per ripristinare digitalmente i tuoi programmi preferiti e supporta Dolby Vision HDR e Dolby Atmos. Dotato di una gamma completa di luci LED dirette, questo televisore da 43 Pollici (109 cm) offre colori vivaci e nitidi e neri profondi; i LED coprono l'intero pannello posteriore e consentono un controllo preciso della luminosità e del contrasto; inoltre, la tecnologia Quantum Dot Color assicura colori con sfumature realistiche; il dispositivo raggiunge una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e offre una risoluzione di 3840 x 2160 pixel; potrete così godere di immagini fluide in ogni serata televisiva".

Vi ricordiamo che la Festa delle Offerte di Primavera, mirata ai festeggiamenti verso l'arrivo e fioritura della nuova stagione, si tiene da mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo, e coinvolge prodotti di tantissime tipologie differenti presenti sul sito. Non lasciatevi scappare queste offerte su Amazon, insieme a tutte le altre.