Hilary Swank protagonista del pilot della serie ABC di Tom McCarthy ambientata in Alaska

Hilary Swank sarà una giornalista che prova a rifarsi una vita in un quotidiano dell'Alaska in una nuova serie ABC scritta e diretta da Tom McCarthy.

Hilary Swank sarà protagonista di un nuovo pilot, privo di titolo, firmato da Tom McCarthy per ABC. Come anticipa Variety, la serie vedrà Swank nei panni di una giornalista che decide di trasferirsi in Alaska per ricominciare da zero e trovare redenzione personale in un quotidiano di Anchorage dopo un paso falso che ne ha compromesso la carriera.

Tom McCarthy sta scrivendo e dirigendo il pilot oltre a servire come produttore esecutivo con la sua compagnia Slow Pony. Hilary Swank sarà produttrice esecutiva della serie insieme a Bert Salke, Melissa Wells e Kyle Hopkins e Ryan Binkley dell'Anchorage Daily News.

Questa, se confermata, non sarà la prima serie ABC a cui Hilary Swank partecipa, L'attrice è apparsa nella sitcom Camp Wilder a inizio carriera. Tra le serie da lei interpretate anche Beverly Hills, 90210. Di recente l'interprete premio Oscar è stata protagonista della serie Netflix Away.

Attualmente è nei cinema italiani La ragazza di Stillwater, dramma diretto da Tom McCarthy e interpretato da Matt Damon.

