Hilary Swank sarà la campionessa di automobilismo Janet Guthrie in un nuovo film

Hilary Swank sarà la protagonista di un nuovo film dedicato alla vita di Janet Guthrie, la prima donna pilota che è riuscita a qualificarsi alla 500 miglia di Indianapolis e alla gara di Daytona.

L'attrice sarà coinvolta anche come produttrice in collaborazione con la Balcony 9 Productions.

Il nuovo lungometraggio si ispira al libro Speed Girl scritto da Stephen Talty e l'attrice premio Oscar Hilary Swank sarà la star del film ambientato negli anni '70, quando le donne stavano lottando per ottenere i propri diritti. Janet Guthrie ha cercato di partecipare nel 1976 alla gara di Indianapolis nonostante l'opposizione del mondo delle corse automobilistiche e degli uomini contro cui stava correndo. Janet si è qualificata alla gara nel 1978, finendo nelle prime dieci posizioni e facendo a pezzi molti stereotipi legati alle donne pilota.

Il film porterà in vita la passione e la persistenza immergendo gli spettatori nella storia non raccontata della donna che era arrivata nella speranza di qualificarsi e ha lasciato il segno, ispirando intere generazioni.

Swank ha dichiarato: "Questa è un'incredibile storia vera sull'emancipazione delle donne e sul seguire i propri sogni. quando mi è stata proposta la storia di Janet Guthrie dal grandioso team di Balcony 9 ho immediatamente detto di sì. Non vedo l'ora di portare la sua vita sullo schermo".

Il produttore Joel David Moore ha aggiunto: "Janet Guthrie era una combattente che non ha lasciato che nessuno ostacolasse i suoi sogni. Il suo valore di fronte al sessismo, le difficoltà e i sabotaggi subiti ha ancora più valore nel presente".

Hilary è stata recentemente la protagonista di Away, serie Netflix che è stata cancellata dopo una sola stagione.