Hilary Swank, Jack Reynor e Olivia Cooke nel thriller Mother's Milk

Hilary Swank, Jack Reynor e Olivia Cooke saranno protagonisti del thriller Mother's Milk, incentrato sul tema degli oppioidi. Il film, che ha recentemente terminato la produzione a New York, è diretto dal regista Miles Joris-Peyrafitte, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Madison Harrison.

Quel fantastico peggior anno della mia vita: Olivia Cooke a Locarno 2015

Mother's Milk è incentrato su una giornalista che, dopo l'omicidio del figlio, con cui era in cattivi rapporti, stringe un'improbabile alleanza con la sua ragazza incinta per rintracciare i responsabili della sua morte. Insieme, affrontano un mondo di droga e corruzione nel ventre della loro piccola città nello stato di New York, dove scoprono un segreto ancora più oscuro.

"Fare questo film è stato un mio sogno personale per sei anni e mettere insieme un cast stellare come questo è più di quanto avrei mai potuto sperare", ha dichiarato Miles Joris-Peyrafitte in una nota. "Sono così entusiasta di dar vita a questa storia insieme a loro e al mio team di fantastici produttori".

Hilary Swank a Locarno 2019: "Credo che sia un bel momento per le giovani attrici"

Hilary Swank si occuperà della produzione esecutiva insieme a Peter Winther, Brent Stiefel di Votiv Films e Lizzie Friedman, Karen Lauder e Greg Little di Priority Pictures.

Oltre a Mother's Milk, Hilary Swank ha diversi progetti all'orizzonte. La vedremo prossimamente nella serie drammatica della ABC Alaska, creata da Tom McCarthy. Di recente ha anche terminato la produzione del film della Lionsgate Ordinary Angels, al fianco di Alan Ritchson.