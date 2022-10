Hideo Kojima a lavoro su un nuovo progetto con Elle Fanning

Hideo Kojima è a lavoro su un nuovo progetto insieme a Elle Fanning. Il tutto è stato ufficializzato sul sito della Kojima Productions attraverso un poster con il volto dell'attrice. In concomitanza con ciò, un modder, tale Lance McDonald, ha scoperto che l' immagine è stata tratta da un poster trovato al PAX Australia, con un codice QR che conduce direttamente al sito dello studio.

Per ora, oltre alle speculazioni del caso, non sappiamo ancora nulla riguardo a questo nuovo lavoro di Hideo Kojima, anche se ci si aspetta molto, dato il suo rinomato interesse verso il mondo di Hollywood e i suoi talenti.

The Great 2: Elle Fanning in una scena della seconda stagione

"A Hideo Kojima Game X Elle Fanning", è l'unica indicazione in merito, senza specificare nulla di più. Per ora, almeno in base a quanto riportato dagli specialisti di settore, ci sono più possibilità guardando al futuro creativo dell'autore. C'è chi parla di un seguito di Death Stranding e chi invece allude a qualcosa di totalmente nuovo (con alcuni leak a indicare un nuovo videogioco horror dal titolo Overdose, come riportato anche da comingsoon.net).

Elle Fanning: da Woody Allen a Sofia Coppola, essere sexy in modo innocente

Nella sua ultima apparizione in pubblico all'Xbox + Bethesda Games Showcase, Hideo Kojima si è limitato a dire che stava sviluppando un gioco con Xbox Game Studios, senza però scendere mai nei dettagli. Di qualunque cosa si tratti, i fan di questo director sono abituati al suo modus operandi sopra alle righe, e non stupisce che i poster con Elle Fanning girassero per le fiere di tutto il mondo da tempo e indisturbati.