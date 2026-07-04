Hideo Kojima, Dario Argento, Nicolas Winding Refn e Gaspar Noé insieme a Roma per Il Cinema in Piazza

Quattro grandi autori della cultura visiva contemporanea saranno a Roma per tre giorni di incontri e proiezioni tra Cinema Troisi, San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci.

Per tre giorni Roma diventerà il punto di incontro di quattro tra le personalità più influenti del cinema e della cultura visiva contemporanea. Dal 4 al 6 luglio, nell'ambito della dodicesima edizione de Il Cinema in Piazza, la Fondazione Piccolo America ospiterà Hideo Kojima, Dario Argento, Nicolas Winding Refn e Gaspar Noé per una serie di proiezioni e incontri aperti al pubblico.

L'iniziativa si svilupperà attraverso cinque appuntamenti tra il Cinema Troisi e le arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci, con una formula che mette al centro le "Carte Blanche": saranno infatti gli stessi autori a scegliere e presentare alcuni dei film che hanno influenzato il loro immaginario.

Tra gli appuntamenti più attesi c'è il primo incontro pubblico tra Hideo Kojima e Dario Argento, due autori legati da una lunga reciproca stima. Il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding ha infatti citato più volte il regista di Profondo Rosso tra le principali influenze della propria formazione cinematografica.

L'evento riunisce quattro autori provenienti da linguaggi differenti ma accomunati da una forte impronta autoriale. Kojima è considerato uno dei principali innovatori del videogioco contemporaneo grazie alla fusione tra narrazione interattiva e linguaggio cinematografico. Refn ha costruito una filmografia riconoscibile per l'estetica stilizzata e l'uso del colore, mentre Noé è tra i registi europei più radicali degli ultimi decenni. Argento, infine, rimane uno dei nomi che hanno maggiormente influenzato il cinema horror internazionale.

Il programma degli incontri

Sabato 4 luglio

Alle 12:00 al Cinema Troisi, Gaspar Noé presenterà Lux Aeterna, il suo film del 2019 dedicato al caos creativo di un set cinematografico.

Alle 21:15 in Piazza San Cosimato, ingresso gratuito, Hideo Kojima e Gaspar Noé introdurranno Jigoku (1960) di Nobuo Nakagawa, classico del cinema fantastico giapponese considerato uno dei precursori dell'horror moderno.

Domenica 5 luglio

Una delle scene più inquietanti di Profondo rosso

Alle 17:30 al Cinema Troisi è prevista l'anteprima italiana di Her Private Hell, il nuovo film di Nicolas Winding Refn , presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2026. La proiezione, già sold out, sarà introdotta dal regista insieme a Dario Argento.

La sera, alle 21:15 al Parco della Cervelletta, andrà in scena l'appuntamento più atteso della manifestazione. Dario Argento, Nicolas Winding Refn, Hideo Kojima e Gaspar Noé presenteranno insieme Profondo Rosso, in quello che rappresenta uno dei rarissimi incontri pubblici tra i quattro autori.

A seguire, a mezzanotte, Nicolas Winding Refn introdurrà la proiezione di Miriam si sveglia a mezzanotte di Tony Scott, cult del cinema vampiresco interpretato da David Bowie, Catherine Deneuve e Susan Sarandon.

Lunedì 6 luglio

Il buono, il brutto, il cattivo: un'immagine di Clint Eastwood

Alle 18:00 al Cinema Troisi , Hideo Kojima presenterà Female Prisoner Scorpion: Jailhouse 41 di Shunya Itō, uno dei film simbolo del cinema di genere giapponese degli anni Settanta.

La rassegna si chiuderà alle 21:15 a Monte Ciocci, dove Hideo Kojima e Dario Argento introdurranno Il buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone, western che il game designer giapponese ha più volte indicato come fondamentale nella costruzione del proprio immaginario creativo.

La presenza contemporanea di Kojima, Argento, Refn e Noé rappresenta uno degli eventi internazionali più rilevanti dell'edizione 2026 de Il Cinema in Piazza. Oltre alle proiezioni, il pubblico avrà l'occasione di ascoltare dal vivo quattro autori che, in modi diversi, hanno influenzato il cinema contemporaneo, il videogioco e la cultura popolare, raccontando le opere che hanno contribuito alla formazione del loro immaginario.