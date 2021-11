Hey Duggee, clip esclusiva della serie animata in onda in Prima TV su Cartoonito

Ecco in esclusiva una clip di Hey Duggee, la serie animata vincitrice di 3 Bafta Awards, in onda su Cartoonito con nuovi episodi in Prima Tv assoluta dal 1 novembre.

Hey Duggee, la serie TV per bambini di cui vi proponiamo una video clip esclusiva, arriva in Prima TV assoluta su Cartoonito (46 del DTT) con i nuovi attesissimi episodi tratti dalla terza stagione. Nel corso degli anni la serie animata si è aggiudicata 3 BAFTA AWARDS (2016 e 2018) e un Kidscreen Awards (2020). L'appuntamento è a partire dal 1 novembre, tutti i giorni, alle 17.00.

Nella colorata clip che potete vedere sopra assistiamo ad un esibizione dei "Lupetti Canterini" guidati da Duggee, i 5 lupetti Betty, Happy, Norrie, Roly e Tag alla fine ricevono il distintivo del 'canto a cappella'. La clip si chiude, come ogni episodio, con tutti che ricevono il 'Duggee Abbraccio'.

Nel corso degli anni la serie animata si è aggiudicata 3 BAFTA AWARDS (2016 e 2018) e un Kidscreen Awards (2020), diventando un cult tra gli show dedicati al pubblico prescolare. Ora, finalmente i bambini potranno gustarsi tante nuove puntate inedite ricche di avventure che coinvolgeranno ancora una volta i Lupetti di Duggee: dalla scoperta di un misterioso libro che narra di creature mitologiche, ad un'inattesa caccia al tesoro per scovare l'ultimo pezzo di un puzzle, e ancora diatribe su antiche ricette e feste a sorpresa da organizzare, lunghe passeggiate accompagnati dagli amici animali, inattese giornate di pioggia, che diventeranno grazie a Duggee occasione di nuovi e entusiasmanti giochi e prove da superare!

Duggee è il leader del Club dei Lupetti, una sorta di organizzazione scout dedicata ai più piccoli. Ogni episodio di questa divertente serie animata inizia con Duggee che accoglie i "Lupetti", un gruppo di piccoli curiosi personaggi. Tra questi, il dolcissimo Tag il rinoceronte, Happy il coccodrillo sempre allegro, Betty il polpo particolarmente intelligente e fantasioso, Roly l'ippopotamo iperattivo e la sempre entusiasta Norrie, una topolina allegra e chiacchierona. Paziente, sensibile, affettuoso ma con un carattere fermo, Duggee non ha bisogno di parole, gli basta un "Woof!" per farsi seguire dai lupetti e per tenere sotto controllo la situazione. Duggee riesce ad incanalare le infinite energie dei piccoli in attività divertenti e a guidarli in tutte le nuove situazioni.

In ogni puntata di Hey Duggee il cagnolone propone ai lupetti un'attività (dal disegno, alla cucina, dallo sport alle acconciature per capelli) che li porterà a divertirsi, a conoscere nuove cose e a conquistare il distintivo dell'attività che mostreranno con orgoglio ai genitori quando sarà il momento di tornare a casa. Sotto la guida sicura e paziente del simpatico cagnolone, i piccoli scopriranno cose nuove sul mondo che li circonda ed affronteranno con tante risate molte buffe situazioni. Le loro avventure, decisamente comiche, incoraggiano i bambini a risolvere attivamente e con un approccio positivo problemi ed imprevisti. Lo show, insegna ai più piccoli l'importanza di fare movimento, di giocare attivamente e di pensare con la propria testa, senza mai dimenticare il divertimento.

La grafica semplice e lineare, i colori sgargianti, il tono poco didascalico e allegro rendono la serie facilmente fruibile anche dai piccolissimi. Il creatore dello show è Grant Orchard vincitore ai BAFTA Award per il corto d'animazione "A Morning Stroll", nominato anche ai premi Oscar nella categoria Miglior Corto d'animazione del 2011. Tra i suoi intenti, quello di rendere la visione TV non un'azione passiva ma attiva.