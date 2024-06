Here: il prossimo film di Robert Zemeckis e Tom Hanks anticipa la sua data di uscita

Robert Zemeckis è noto per aver diretto molti film iconici, da Ritorno al futuro a Forrest Gump, che gli è valso un Oscar come miglior regista nel 1995. Tra i suoi lavori più recenti figurano il live-action Pinnochio della Disney e il remake de Le streghe. Ora Zemeckis torna con un'altra collaborazione con Tom Hanks, un nuovo film intitolato Here.

Secondo un comunicato stampa dello studio, la data di uscita del film è stata modificata. Originariamente, Here avrebbe dovuto avere un'uscita esclusiva a Los Angeles e New York a partire dal 15 novembre, seguita da un'uscita limitata il 22 novembre, prima di arrivare nelle sale di tutto il mondo il 27 novembre. Ora, l'uscita in sala è stata anticipata al 15 novembre.

Larry Crowne: Tom Hanks ha rimborsato il biglietto a una coppia di fan insoddisfatti

I dettagli del film

La sinossi di Here recita: "Dal regista, dallo sceneggiatore e dalle star di Forrest Gump, Here è un film originale che parla di più famiglie e di un luogo speciale in cui vivono. La storia viaggia attraverso le generazioni, catturando l'esperienza umana nella sua forma più pura. Diretti da Robert Zemeckis, sceneggiati da Eric Roth e Zemeckis, e raccontati nello stile dell'acclamata graphic novel di Richard McGuire da cui sono tratti, Tom Hanks e Robin Wright sono protagonisti di una storia d'amore, perdita, risate e vita, che si svolge proprio qui".

Forrest Gump: un primo piano di Tom Hanks

Here è ispirato all'omonima opera di Richard McGuire. L'opera, inizialmente pubblicata nel 1989 su Raw, era una storia di sei pagine. Nel 2010, Pantheon annunciò che sarebbe stata pubblicata una graphic novel completa basata sul concetto iniziale e il libro venne stampato nel 2014.

Regia di Robert Zemeckis. Sceneggiatura di Eric Roth e Robert Zemeckis. Basato sulla graphic novel di Richard McGuire. Prodotto da Robert Zemeckis, Jack Rapke, Derek Hogue e Bill Block. I produttori esecutivi sono Jeremy Johns, Andrew Golov e Thom Zadra. Il film è interpretato da Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany, Kelly Reilly e Michelle Dockery".