Herbert Ballerina insegna a suonare One dei Metallica: il videotutorial

Quando non è in compagnia dell'amico e collega Maccio Capatonda, Herbert Ballerina si diletta a suonare la chitarra, così l'attore ha deciso di inaugurare una serie di videotutorial su Facebook partendo da One, hit dei Metallica. A quanto pare, l'impresa sembra più ardua del previsto, come svela la fine del video che trovate di seguito.

Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina, è un collaboratore abituale di Maccio Capatonda comparso al suo fianco nei film e nei video su Youtube che il duo progetta con la complicità di Ivo Avido, altro membro del team.

One dei Metallica non è il primo videotutorial in cui Herbert si cimenta. Di seguito trovate la sua versione di Wonderwall degli Oasis, in cui il novello cantante sfodera la sua pronuncia inglese non proprio perfetta. Anche qui, però, non arriva a finire la canzone.

Dopo essere apparso nella commedia di Volfango De Biasi L'agenzia dei bugiardi, Herbert Ballerina ha da poco concluso le riprese di Appena un minuto, diretto da Francesco Mandelli. L'ultimo lungometraggio girato insieme a Maccio Capatonda è Omicidio all'italiana, uscito nel 2017. Qui potete leggere la nostra recensione di Omicidio all'italiana.

