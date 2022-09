Henry Silva, l'ultimo superstite dell'originale Ocean's Eleven, morto a 95 anni

Henry Silva, duro di Hollywood, caratterista con più di 100 apparizioni cinematografiche, è morto il 14 settembre 2022 al Motion Picture and Television Country House and Hospital sulle Woodland Hills, CA, dove era ricoverato da tempo. L'attore aveva 95 anni. Scott Silva, figlio di Henry, ha detto a Variety che suo padre è morto per cause naturali.

Una foto di Henry Silva

Henry Silva era noto per pellicole come Va' e uccidi e Colpo grosso, l'originale Ocean's Eleven girato a fianco di Dean Martin nel 1960. E proprio la figlia di Dean Martin, Deana Martin, ha annunciato la morte di Silva su Twitter elogiando il suo talento.

"I nostri cuori sono spezzati per la perdita del nostro caro amico Henry Silva, uno degli uomini più simpatici, gentili e talentuosi che ho avuto il piacere di definire amico. Era l'ultima star sopravvissuta dell'originale film Oceans 11."

Nato a New York, Silva abbandonò la scuola da adolescente negli anni '40, ma fu accettato all'Actors Studio dando il via a una felice carriera di attore negli Stati Uniti e in Europa.

Il ruolo decisivo di Silva arrivò negli anni '50, quando recitò nel ruolo di uno spacciatore in Un cappello pieno di pioggia, prima di unirsi a due dei film iconici di Frank Sinatra nel decennio successivo: Colpo grosso e Va' e uccidi. Ha anche recitato in Johnny Coll, messaggero di morte del 1963 e in una serie di film italiani come Milano odia: la polizia non può sparare, Fatevi vivi, la polizia non interverrà e L'uomo della strada fa giustizia negli anni '70, film spesso diretti da Umberto Lenzi.

Negli anni '80, è apparso con Burt Reynolds in Pelle di sbirro (1981), con Chuck Norris ne Il codice del silenzio (1985) e con Steven Seagal in Nico.

L'ultima apparizione cinematografica di Henry Silva è stata il remake del 2001 di Ocean's Eleven, in cui aveva un cameo.