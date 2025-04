Henry Johnson: data di uscita, cast e trama del prossimo film con Shia LaBeouf

David Mamet, vincitore del Premio Pulitzer, tornerà alla regia con Henry Johnson, un dramma ambientato in carcere che segna il suo ritorno dietro la macchina da presa dopo oltre un decennio. Le riprese del film, con Shia LaBeouf tra gli interpreti principali, si sono recentemente concluse.

Dettagli e trama di Henry Johnson

L'opera è un adattamento cinematografico dell'omonima pièce teatrale di Mamet del 2023. LaBeouf, che aveva già preso parte alla rappresentazione teatrale all'Electric Lodge di Venice, California, riprenderà il suo ruolo anche nel film.

In viaggio verso un sogno: Shia LaBeouf in una scena

Il cast include Evan Jonigkeit (The Night House), Chris Bauer (True Blood) e Dominic Hoffman (Suits: LA), tutti confermati nei rispettivi personaggi della versione teatrale.

Distribuito in modo indipendente in collaborazione con la casa di produzione 1993, Henry Johnson sarà disponibile per il noleggio a partire dal 9 maggio direttamente sul sito ufficiale del film. Contemporaneamente, il film verrà proiettato all'Aero Theatre di Los Angeles. A tal proposito, Mamet ha ironizzato: "Se vedete un solo film quest'anno... dovreste uscire di più."

La trama segue il protagonista, interpretato da Jonigkeit, nel suo percorso alla ricerca di un equilibrio morale. Nel corso della storia, si confronta con diverse figure autoritarie, tra cui il compagno di cella Gene, interpretato da LaBeouf. Secondo la sinossi ufficiale, il film esplora tematiche come il potere, la giustizia e le conseguenze delle scelte imposte dagli altri.

Il regista David Mamet e Randy Couture sul set del film Redbelt

David Mamet, celebre per opere come Americani, American Buffalo e Speed-the-Plow, ha anche scritto sceneggiature di successo come Il verdetto e Sesso & potere. Tra i suoi lavori da regista si annoverano La casa dei giochi, State and Main, Heist e Il caso Winslow. Negli ultimi anni, la sua carriera a Hollywood ha subito un rallentamento, complice anche il suo avvicinamento a posizioni politiche di destra, che hanno attirato l'attenzione dei media.

Shia LaBeouf, noto per il suo talento ma anche per le controversie che lo hanno coinvolto, è stato al centro di accuse di aggressione e violenza domestica nel 2020 da parte della musicista FKA Twigs, sua ex partner.

Recentemente, il regista Leo Lewis O'Neil ha completato un documentario intitolato Slauson Rec, che racconta la storia della scuola di recitazione gratuita fondata da LaBeouf nel 2018 presso lo Slauson Recreation Center di Los Angeles. Il film include oltre 800 ore di riprese, alcune delle quali mostrerebbero episodi di violenza fisica dell'attore nei confronti dei membri del collettivo teatrale. Vanity Fair ha riportato che LaBeouf ha dato la sua approvazione alla distribuzione del documentario.

Henry Johnson è stato prodotto da Evan Jonigkeit e Lije Sarki per la casa di produzione 1993, con la produzione esecutiva di RGB (Peter Baxter), Marcel Bonn-Miller e Sheldon Stone.