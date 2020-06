Henry Cavill: "Voglio interpretare ancora Superman nei prossimi anni"

L'attore Henry Cavill ha svelato di voler nuovamente interpretare Superman nei prossimi anni, spiegando il suo amore per il supereroe.

Henry Cavill non ha intenzione di dire addio al ruolo di Superman e, intervistato da Variety, ha ammesso che spera di rimanere nei prossimi anni l'interprete di Clark Kent.

Il futuro dell'attore nel DC Universe è stato a lungo avvolto dal mistero, nonostante più volte avesse espresso il suo amore per l'iconico supereroe.

Henry Cavill ha ora spiegato: "Sono sempre stato un fan di Superman. Con un personaggio come quello puoi portare fuori dal set il mantello, quello che rappresenta. E diventa parte della tua immagine pubblica".

L'attore britannico ha sottolineato: "Quando incontri i bambini non mi vedono necessariamente come Henry Cavill, ma potrebbero vedere Superman e c'è una responsabilità legata a questa situazione. Si tratta di un personaggio meraviglioso ed è una responsabilità che sono felice di avere. Spero di poter interpretare altri film di Superman nei prossimi anni".

Cavill ha inoltre dichiarato che considera Clark Kent un vero è proprio esempio: "Si tratta di una persona così buona, così gentile e quando inizi a paragonarti a lui, perché lo stai interpretando, inizi a guardarti dentro. Pensi 'Sono una buona persona? Posso essere buono abbastanza da interpretare Superman?'. E se senti dentro di te anche un sussurro che dice 'Uhm, aspetta un secondo. Forse no', allora devi fare degli aggiustamenti e assicurarti di essere all'altezza del ruolo".