Henry Cavill: "Al provino per 007 mi dissero che ero troppo grasso"

Henry Cavill, in una recente intervista, ha svelato che era stato considerato troppo grasso per interpretare l'agente 007.

Henry Cavill ha svelato di essere stato rifiutato a un'audizione per i film di 007 perché era stato considerato troppo grasso dal regista di Casino Royale, situazione che l'ha spinto a fare più attenzione alla sua forma fisica.

L'attuale interprete di Superman, durante un'intervista rilasciata al magazine Men's Health, ha spiegato: "Probabilmente avrei dovuto prepararmi meglio. Mi ricordo che il regista, Martin Campbell, mi ha detto: 'Sembri un po' troppo paffuto'".

Henry Cavill ha quindi sottolineato: "Non sapevo come allenarmi o stare a dieta. E sono felice che Martin abbia detto qualcosa perché reagisco bene alla verità. Mi aiuta a migliorarmi".

L'attore nel 2006, anno in cui si sono svolte le audizioni per Casino Royale che ha segnato una nuova fase per l'iconico agente segreto, non era al meglio della sua forma fisica, come dimostra una foto del film Hellraiser: Hellworld.

Ecco l'immagine di quell'anno:

Nel corso degli anni, tuttavia, la star ha imparato l'approccio giusto per mantenere il proprio fisico perfetto per ruoli eroici come quello di Clark Kent o per serie action in stile The Witcher, il suo nuovo progetto in arrivo a dicembre sugli schermi di Netflix.