Helldivers, PlayStation annuncia il film tratto dal celebre videogame sparatutto

Gary Dauberman, sceneggiatore dei film horror IT e Annabelle, ha scritto la sceneggiatura per il progetto targato Sony Pictures e PlayStation Productions con alla guida il veterano Justin Lin

Justin Lin, famoso soprattutto per il suo lavoro nei film della saga di Fast & Furious, dirigerà l'adattamento cinematografico di Helldivers, prodotto da Sony Pictures e PlayStation Productions e basato sulla popolare serie di videogame della Arrowhead Game Studios.

Lin produrrà il film attraverso la sua Perfect Storm Entertainment, insieme a Hutch Parker e Asad Qizilbash e Carter Swan della PlayStation Productions. La sceneggiatura è stata scritta da Gary Dauberman, autore dei film horror di successo It e Annabelle.

Si tratta di una nuova produzione che adatterà un celebre videogame dopo il boom e soprattutto il successo al box-office che ha contraddistinto il genere negli ultimi anni (basti pensare agli incassi di Super Mario Bros. Il Film e Un film Minecraft).

Helldivers 2, un'immagine dal videogame

La storia e il successo di Helldivers

Il gioco ha ricevuto il plauso della critica quando è uscito per la prima volta nel 2015 e il sequel, Helldivers 2, ha venduto più di 12 milioni di copie su PS5 e PC nei primi quattro mesi dopo il suo lancio nel 2024. Il gioco è stato recentemente esteso a Xbox e si basa sul lavoro di squadra, il cameratismo, l'umorismo e l'azione.

Il concept, che ricorda il cult Starship Troopers - Fanteria dello spazio della Sony, è incentrato su un'unità d'élite di soldati d'assalto, noti come Helldivers, che devono combattere contro alieni chiamati semplicemente Bug, Cyborg e Illuminate, che minacciano di distruggere il fittizio impero interplanetario e pseudo-democratico di Super Earth. Aggiungete alcune spore e cadaveri di Bug decomposti geneticamente modificati che tornano in vita, e avrete una festa di mostri fantascientifici.

Lin non è un giocatore e ha sfruttato questo aspetto come punto di forza quando ha presentato la sua interpretazione del materiale, avrebbero affermato alcuni addetti ai lavori. Il suo obiettivo è quello di trovare l'umanità nei personaggi e intrecciare temi attuali nella storia, costruendo al contempo un mondo e una mitologia. Ci sono molti dettagli che aspettano di essere approfonditi, cosa che affascina il regista.

Vin Diesel con Justin Lin sul set di Fast & Furious 5

Il brusco addio al franchise di Fast & Furious

Veterano della saga, Justin Lin ha diretto vari capitoli della saga, inclusi The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast and Furious, Fast & Furious 5, Fast and Furious 6 e Fast & Furious 9 - The Fast Saga. Nessuno si aspettava che lasciasse il progetto.

Solo pochi giorni prima dell'inizio delle riprese di Fast X, Lin ha annunciato la sua uscita di scena. Secondo i rumor dell'epoca, la sua decisione sarebbe dovuta ad attriti con la star Vin Diesel, anche produttore del film, ma Universal Pictures ha negato questa versione (poi ribadita da altre indiscrezioni trapelate successivamente).