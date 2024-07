Hellboy, The Crooked Man: il nuovo trailer è horror allo stato puro

Durante il San Diego Comic-Con 2024, i fan di Hellboy hanno avuto una sorpresa elettrizzante con il rilascio del nuovo trailer di "Hellboy: The Crooked Man". Questo reboot, prodotto da Millennium, rappresenta il terzo tentativo di portare sul grande schermo il classico gotico e promette di immergersi profondamente nei toni horror tanto desiderati dai fan.

Rilasciato il Trailer di "Hellboy: The Crooked Man"

Il panel, che ha visto la partecipazione di Jack Kesy, il nuovo Hellboy, e del creatore del personaggio Mike Mignola, ha offerto uno sguardo esclusivo al nuovo film. Mignola, noto per la sua insistenza sul fatto che i film di Hellboy dovrebbero enfatizzare gli aspetti horror del personaggio, ha descritto "The Crooked Man" come la storia perfetta per un adattamento live-action.

[video id= yt=4fw2PIpndnM&t=132s]

"L'intento di questo film è quello di fare un film horror, e sarà interessante," ha detto Mignola a Variety l'anno scorso. "Ho letto la nuova bozza della sceneggiatura ieri, e sì, è decisamente un film vietato ai minori. È il primo copione di Hellboy che ho letto e ho pensato, 'Oh, è un film horror,' che è quello che volevo. Taylor non ha la reputazione di essere un regista di film horror, ma finora abbiamo avuto due registi di film horror che hanno fatto film di Hellboy e non abbiamo mai ottenuto un vero film horror."

Mignola ha spiegato che "The Crooked Man" è la scelta ideale per un film di Hellboy che non punta sulla grande scala, ma sulla qualità della narrazione. "Per anni abbiamo detto che, se devi fare un film di Hellboy, fallo piccolo. E la storia perfetta per farlo, nonché il mio capitolo preferito personale, è 'The Crooked Man.' Penso che sia una delle migliori cose che abbia mai scritto. È magnificamente illustrata da Richard Corben, ed è una storia solida che non coinvolge milioni di personaggi. Tutti hanno effettivamente concordato fin dall'inizio, 'Sì, vogliamo fare quella.' Dal punto di vista del budget, è ottima perché è una storia a basso costo. Non è l'origine di Hellboy. Non è Hellboy che salva il mondo. Non è enorme. È una piccola, oscura storia di folk horror."

Il trailer rilasciato durante il Comic-Con ha mostrato un Hellboy immerso in atmosfere cupe e tetre, promettendo un film che finalmente abbraccia pienamente il lato horror del personaggio. I fan possono aspettarsi un film che rispetta le radici gotiche di Hellboy, offrendo al contempo una narrazione intensa e focalizzata, con un cast e una crew dedicati a realizzare una visione autentica del mondo di Hellboy.