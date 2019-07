Hellboy: Guillermo Del Toro fa chiarezza su Jeremy Renner e il ruolo che avrebbe avuto nel film

Guillermo del Toro ha chiarito il suo rapporto con Jeremy Renner e la scelta per il ruolo di Hellboy. Lo ha fatto sui social, rispondendo al tweet di un sito di cinema.

Tutto è nato qualche giorno fa, quando Jeremy Renner ha dichiarato che era stato scelto per il ruolo di protagonista nel film Hellboy, ma che aveva rifiutato non tanto per la sceneggiatura bensì per le difficoltà di interpretare l'eroe in questione: "Non riuscivo a connettermi con lui a trovare il modo di entrare nel personaggio, quindi ho dovuto dire di no". Renner aveva aggiunto poi di non essersi mai pentito della scelta fatta vista la piega presa della sua carriera, che dopo alcuni anni spiccò il volo grazie alla parte ottenuta nel film Thor: "Ho zero rimpianti, zero. La maggior parte delle volte sono contento di non averlo fatto, per me in quel momento era giusto cosi. Non sto dicendo che sia stato un film bello o brutto, non si tratta di quello... non sarei stato proprio in forma!".

Not the title role. The role of Agent Myers... which went to Rupert Evans. https://t.co/ogmYceZdU3 — Guillermo del Toro (@RealGDT) 5 luglio 2019

Lette le parole dell'attore, Guillermo del Toro ha deciso così di rispondere nelle ultime ore con un tweet, spiegando che Jeremy Renner non era mai stato considerato per quel ruolo, che poi sarebbe andato a Ron Perlman, bensì per quello dell'agente Myers, interpretato alla fine da Rupert Evans. Purtroppo sarà impossibile stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Sicuramente sarebbe stato bello vedere Renner nei panni di un personaggio che, probabilmente, avrebbe messo in risalto le sue doti di attore. Alla fine però, guardando i successi raggiunti da Renner e Del Toro, si può dire che non fu una scelta cosi sbagliata.