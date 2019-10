Helen Mirren: "Ho scattato a Jason Momoa una foto di nascosto mentre eravamo in aereo"

Helen Mirren ha confessato in tv di aver vissuto un momento da fan quando ha incrociato Jason Momoa in aereo, scattandogli una foto di nascosto.

La star britannica, durante la sua partecipazione alla trasmissione The Talk andata in onda su CBS, ha raccontato di aver incrociato il protagonista di Aquaman mentre stava spostandosi in aereo. Helen Mirren ha raccontato: "Ero con mio marito Taylor Hackford, ma il mio cuore ha reagito dicendo 'O mio Dio, quello è semplicemente l'uomo più bello che io abbia mai visto nella mia vita".

L'attrice ha proseguito spiegato che Jason Momoa era con sua moglie, Lisa Bonet, ma questo non le ha impedito di scattare di nascosto una foto al suo collega.

Le due star del cinema, tempo dopo questo divertente momento da fan, sono salite insieme sul palco degli Oscar per presentare la premiazione della categoria Miglior Documentario e Helen ha raccontato che non ha esitato ad accettare l'incarico e che il suo sogno era diventato realtà: "Ero all'epoca come Caterina la Grande. Se fossi stata lei gli avrei offerto un palazzo".

Ecco il video delle rivelazioni di Helen Mirren: