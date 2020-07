Helen Mirren e Aldo Baglio di Aldo, Giovanni e Giacomo: la strana coppia in un video epico

Fortunato Aldo Baglio che sabato, ai Premi Flaiano, ha conosciuto una Helen Mirren che non ti aspetti, immortalata anche in un video diffuso via Facebook mentre smacchia la giacca dell'attore comico.

Aldo, Giovanni e Giacomo, sabato scorso a Pescara, hanno ritirato il premio alla carriera durante la 47ma edizione dei Premi Internazionali Flaiano, a cui, come si sapeva da tempo, avrebbe partecipato anche "the Queen" Helen Mirren. L'attrice, grande amante dell'Italia (possiede un'intera proprietà in Puglia dove ama trascorrere i momenti liberi), è apprezzatissima dai colleghi non solo per le proprie doti artistiche ma anche per essere una persona notoriamente gentile. E Aldo Baglio ne ha avuto un'ampia dimostrazione a fine serata, quando la Mirren, notata la vistosa macchia di vino sulla sua giacca, ha provato a pulirla con tanto di tovagliolo imbevuto nell'acqua minerale.

Nel commentare l'accaduto, prontamente immortalato in un video dai presenti, Aldo ha scherzato: "Ecco com'è andata a finire, Helen Mirren mi ha salvato la vita". E tra i fan c'è già chi sogna in grande, magari di vedere il trio comico al completo recitare accanto all'attrice Premio Oscar.

Certo, non prima che lei riesca a realizzare il suo di sogno italiano: "Adoro Checco Zalone e spero che mi chieda di fare un film con lui".