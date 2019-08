Heather Parisi vs Lorella Cuccarini: "Cercasi ascolti per ballerine sovraniste"

Heather Parisi ha preso in giro Lorella Cuccarini per i bassi ascolti della sua nuova trasmissione su Rai1, ma è intervenuta Rita Dalla Chiesa in difesa della showgirl romana.

Heather Parisi ancora contro Lorella Cuccarini, questa volta per gli ascolti davvero modesti della sua trasmissione Grand Tour su Rai1, che hanno quindi spinto l'acerrima nemica televisiva a prenderla in giro via social.

In un post su Twitter, infatti, Heather Parisi ha commentato: "Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste", riferendosi chiaramente alla "crisi" di spettatori che, già dalla seconda settimana, il programma condotto per Rai1 da Lorella Cuccarini si è trovato ad affrontare. La trasmissione on the road, infatti, ha esordito il 2 agosto su Rai1 facendo registrare il 12,4% di share, risultato non ottimale ma sicuramente migliore delle due puntate successive, che si sono fermate al 9,8% e 9,2% di share.

Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste. #sovraniste #sovranismo #heatherparisi — Heather Parisi (@heather_parisi) 17 agosto 2019

Da qui la presa in giro da parte di Heather Parisi a colpi di "ballerina sovranista", epiteto che lei stessa ha dato alla Cuccarini dopo alcune dichiarazioni in cui la soubrette romana si era dichiarata a favore delle politiche di Matteo Salvini. Questa volta però qualcuno ha difeso la Lorella più amata dagli italiani: è stata Rita Dalla Chiesa ad attaccare la showgirl italo-americana, rea di non sostenere le colleghe. Sotto il post di Twitter è infatti apparso questo commento: "Heather Parisi, perché' queste battutine al vetriolo contro Lorella Cuccarini ? Alla faccia della solidarietà fra colleghe. Faccio bene io che non ci ho mai creduto...Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c'è' di attaccare #LORELLA così'?".

La risposta della Parisi non si è fatta certo attendere: "Nel tuo profilo vedo tanta solidarietà per gli animali e ora per le colleghe. Ti fa onore. Te ne farebbe ancora di più se ce ne fosse un po' anche per i deboli, gli emarginati e i ghettizzati. Ma non c'è ne è traccia. A guardare a certi likes, sembri un po' di parte ....". A questo punto non possiamo che attendere la risposta della diretta interessata.