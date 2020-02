Heather Parisi, su Instagram le accuse sul Coronavirus: "Non ho parole"

Heather Parisi ha risposto per le rime ad una persona su Instagram che l'ha accusata di diffondere il Coronavirus attraverso le cartoline da lei autografate e spedite ai fan. "Non ho parole" - ha replicato la showgirl sbigottita - "mi arrendo di fronte a tanta ignoranza e cattiveria".

Tutto è capitato tra i commenti ad un video condiviso da Heather su Instagram in cui la showgirl e ballerina conferma che è proprio lei a gestire i suoi profili social e le comunicazioni con che le scrive: "Ma io faccio di più: spedisco personalmente le cartoline con la mia dedica!". Nel video, si vede Heather Parisi in giro per Hong Kong, con la mascherina che indossa per proteggersi dal Coronavirus. Heather entra in un ufficio postale insieme ai due figli, e affida all'impiegato dietro lo sportello (anche lui con il volto coperto da mascherina) le due cartoline destinate ai fan.

Tra i commenti, una persona rimprovera Heather dicendole: "Sì, ma così spedisci pure il virus visto che ha una vita di 9 giorni su di una superficie!" La replica sbigottita della showgirl non si è fatta attendere: "Non ho parole! Credi che ti basti Google per renderti "saputella"? Quindi secondo te, tutta la merce e tutta la posta vanno sterilizzate? E quando andrebbe fatto? Io di fronte a tanta ignoranza mi arrendo, così come mi arrendo di fronte alla cattiveria delle persone dietro un nick"

Successivamente Heather Parisi ha replicato di nuovo con un tono meno piccato: "Mi auguro sinceramente che la tua sia una battuta, infelice, ma pur sempre una battuta. Mi rendo sempre più conto che esiste la più assoluta disinformazione sull'argomento Coronavirus e che la paura tira fuori il peggio dalla gente sfociando nel razzismo e nella xenofobia."

Purtroppo non era una battuta e a giudicare dalle interazioni successive tra la donna in questione e altri follower di Heather, ne è nato un dibattito - l'ennesimo - sulle eventualità di un contagio attraverso le superfici.