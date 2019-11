Heather Parisi, le figlie: "I nostri padri estranei ai maltrattamenti"

Le figlie di Heather Parisi non ci stanno e scrivono una lettera aperta a Barbara D'Urso, in cui sollevano i loro padri da ogni accusa di maltrattamenti verso la madre.

Le figlie di Heather Parisi sono scese in campo contro le accuse di maltrattamenti che potrebbero piovere addosso ai propri padri dopo le rivelazioni shock della soubrette italo-americana.

Rebecca e Jacqueline, le due figlie maggiori di Heather Parisi, si sono trovate improvvisamente sotto i riflettori quando, una settimana fa, la madre, con cui entrambe non hanno ottimi rapporti, ha dichiarato in diretta a Live - Non è la D'Urso di essere stata maltrattata per 7 anni da un ex compagno. Dopo una settimana parecchio intensa dal punto di vista mediatico, che si era chiusa ieri con la promessa di Heather di rivelare il nome del suo aguzzino, un giorno, le due ragazze hanno ritenuto necessaria una precisazione. Che è stata affidata a una lettera consegnata nelle mani di Barbara D'Urso perchè ne desse pubblica lettura su Canale 5: "Ci teniamo a chiarire che i nostri padri sono estranei agli episodi di violenze raccontate".

Le figlie di Heather Parisi scrivono a Live #noneladurso, ecco cosa dicono... pic.twitter.com/oIY2jBllHz — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 25 novembre 2019

Questo, in sostanza, il messaggio, dopo le righe in cui Rebecca, figlia dell'ex marito della Parisi Giorgio Manenti, e Jacqueline, avuta dall'ex compagno Giovanni Di Giacomo, si sono dette comunque felici dall'aver visto la propria madre serena al fianco del nuovo marito, con cui vive da anni a Hong Kong, con i due figli gemelli avuti in tarda età.

Ecco il testo integrale della lettera: "Ci teniamo a sottolineare che siamo contente di apprendere attraverso i media della serenità della mamma e in riferimento alla trasmissione della scorsa settimana di cui Heather è stata ospite, ci dispiace molto per quanto ha raccontato esserle accaduto. Allo stesso tempo ci teniamo a sottolineare a scanso di equivoci che i nostri papà, rispettivamente Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo, sono completamente estranei a quanto riferito da Heather. I fatti riportati sono antecedenti di molto alla nostra nascita. Ci sembra questo un atto dovuto nel loro rispetto. Grazie Barbara, Rebecca Manenti e Jacqueline Di Giacomo".