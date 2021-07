Heather Parisi contro Antonella Clerici: “sui vaccini basta ricatti morali”

I vaccini ha messo contro anche Heather Parisi e Antonella Clerici: su Twitter la conduttrice RAI ha invitato tutti a vaccinarsi provocando la reazione polemica della showgirl.

In questi giorni sui social infiamma la polemica tra coloro che sono favorevoli al modello francese e quelli contrari. Nel primo caso in tutti i luoghi al chiuso, ristoranti, cinema e bar compresi, potranno entrare solo i possessori del Green Pass, il documento che certifica che la persona che lo possiede ha uno dei tre requisiti necessari per il rilascio: due dosi di vaccino, guarigione e termine dell'isolamento in seguito all'infezione, esecuzione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (in quest'ultimo caso ha una validità di 48 ore).

Oggi Antonella Clerici ha voluto invitare tutti i suoi follower di Twitter e, in generale tutti gli italiani, a vaccinarsi. Nel post che ha pubblicato in mattinata si legge: "Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché' se non fosse x la scienza moriremmo a 30 anni, perché' la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro".

Il post carico di buon senso di Antonella è stato apprezzato da molti ma non da tutti, fra i messaggi contrari spicca quello di Heather Parisi. La showgirl, che da anni vive a Hong Kong, in passato si è detta contraria alla vaccinazione obbligatoria. Nel post in cui ha risposto alla Clerici ha ribadito questo sua idea "basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità per gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta".