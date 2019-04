Heath Ledger, Terry Gilliam svela la sua reazione alla morte dell'attore

Terry Gilliam ha raccontato la sua reazione alla morte di Heath Ledger, che arrivò inaspettata mentre il regista e l'attore stavano girando Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo.

Terry Gilliam, a margine della promozione del suo ultimo lavoro, L'uomo che uccise Don Chisciotte, concluso a fatica dopo decenni di contrattempi a dir poco fantasiosi (la pellicola era ed è entrata di diritto nel dovero dei film maledetti della storia del cinema), ha raccontato la sua reazione quando venne a sapere della morte di Heath Ledger.

Heath Ledger in una scena del film Parnassus di Terry Gilliam

"Quel giorno ero al lavoro nel reparto scenografia per capire come risparmiare 15mila dollari su un set" - ha raccontato Gilliam al magazine Entertainment Weekly - "Mia figlia Amy entrò e mi disse, "vieni in ufficio". Le risposi che ero impegnato ma lei rispose: "devi venire ora." Entrai nel suo ufficio e la notizia era sulla BBC: Heath Ledger è morto. Ci siamo accasciati a terra e siamo rimasti sul pavimento tutto il giorno, senza sapere cosa fare. Era come se fosse morta una persona di famiglia."

Heath Ledger nei panni di Joker in una sequenza del film Il cavaliere oscuro

Heath Ledger, che quest'anno avrebbe compiuto 40 anni morì prima dell'uscita de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, per cui ottenne un premio Oscar postumo per la sua interpretazione del Joker. A completare il suo lavoro in Dr. Parnassus, intervennero Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law, ma Terry Gilliam spiega che "nessun attore avrebbe potuto sostituire Heath Ledger e quello che ha fatto nel film. Non sapremo mai come sarebbe stato se Heath lo avesse interpretato tutto, ma il risultato che abbiamo ottenuto è comunque magico."