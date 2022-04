Heath Ledger: Rufus Sewell condivide vecchie foto dell'attore dal set de Il destino di un cavaliere

Rufus Sewell ha scelto Twitter per condividere alcune vecchie foto di Heath Ledger, che pensava fossero ormai perdute per sempre, scattate sul set de Il destino di un cavaliere, la commedia d'azione di Brian Helgeland del 2001. Oltre a Ledger e Sewell, nella pellicola figuravano anche Alan Tudyk, Shannyn Sossamon, Mark Addy e Paul Bettany.

Per celebrare quello che sarebbe stato il 43° compleanno di Ledger, Sewell ha pubblicato su Twitter le suddette immagini che catturano alcuni momenti spontanei del suo co-protagonista relativi ai giorni in cui i due stavano lavorando al film. Sewell, dopo aver ritrovato le foto, ha confessato di aver pensato: "Credevo che ormai fossero perse per sempre".

In un secondo tweet, Rufus ha anche condiviso un'immagine di Heath in sella a un cavallo, sottotitolandola "Il broncio", in riferimento all'espressione di Ledger nello scatto. Il compianto attore è morto per overdose nel 2008, poco dopo aver terminato le riprese de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.

Il cavaliere oscuro è stato rilasciato quasi sei mesi dopo la morte della star e gli è valso un Oscar postumo come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Joker. La tragica perdita di Heath Ledger ha letteralmente sconvolto i suoi cari e i fan di tutto il mondo.