Heat 2 passerà ad Amazon MGM Studios? Le trattative con Warner Bros starebbero per concludersi

Il sequel del cult di Michael Mann avrebbe trovato una 'nuova casa' dopo alcuni problemi con il budget che avrebbero portato alla scelta di mettere il film sul mercato.

Potrebbe essere Amazon MGM a produrre Heat 2, il sequel del film cult diretto da Michael Mann dopo che Warner Bros ha deciso di rinunciare al progetto.

Da tempo il regista è al lavoro sul secondo capitolo del film che nel 1995 aveva come star Al Pacino e Robert De Niro.

Il passaggio di consegne

United Artists, di proprietà di Amazon MGM, e il produttore Scott Stuber sono impegnati nelle trattative per assicurarsi i diritti del nuovo film.

Warner Bros, secondo le indiscrezioni rivelate da The Hollywood Reporter, avrebbe rinunciato al progetto a causa del budget che considerava troppo elevato, situazione che ha portato alla scelta di 'vendere' Heat 2. Nelle ultime notizie provenienti da fonti vicine alla produzione, il budget previsto avrebbe dovuto superare quota 150 milioni di dollari.

Per ora Michael Mann non ha ufficialmente scelto i protagonisti del film e non è stata svelata la trama del progetto che, comunque, dovrebbe essere un adattamento del romanzo che il regista ha scritto insieme a Meg Gardiner.

Tra i produttori saranno coinvolti anche Jerry Bruckheimer e Nick Nesbitt, in collaborazione con Eric Roth e Shane Salerno.

Il regista Micheal Mann con Al Pacino e Robert De Niro sul set del film Heat - La sfida

Le indiscrezioni sul sequel

Alcune settimane fa si era parlato di un possibile coinvolgimento di Leonardo DiCaprio che, sembrava aver trovato un accordo con il regista, Austin Butler e Adam Driver.

Secondo le fonti vicine alla produzione, inoltre, nel progetto dovrebbe essere coinvolto il direttore della fotografia Dante Spinotti, che aveva già lavorato al cult degli anni '90.

Uscito nelle sale cinematografiche nel 1995, Heat - La sfida raccontava la storia del geniale criminale Neil McCauley (Robert De Niro), impegnato ad organizzare un ultimo colpo mentre viene incessantemente braccato dal tenace tenente della LAPD Vincent Hanna (Al Pacino), iniziando un vero e proprio intenso gioco di gatto col topo.

Le loro vite sono destinate ad incrociarsi sempre di più ed entrambi dovevano confrontarsi con il prezzo che dovranno pagare per le loro azioni. Nel cast del film anche Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Amy Brenneman, Dennis Haysbert, Ashley Judd e Natalie Portman.