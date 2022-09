Heartbreak High, su Netflix in streaming da oggi

Heartbreak High, il nuovo teen-drama reboot della serie omonima del 1994, sbarca su Netflix in streaming da oggi 14 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

La serie originale Netflix Heartbreak High ci riporta indietro nel tempo in cui eravamo adolescenti e sembrava che ogni errore che facevamo fosse la fine del mondo. Non importa quanto abbiamo fatto per rettificare le nostre decisioni affrettate, sembrava che avessimo solo peggiorato le cose o spezzato il cuore di ancora più persone. Ma non importa quanto sia andata male, finché abbiamo avuto i nostri cari dalla nostra parte, siamo stati inarrestabili.

Locandina di Heartbreak High

In un momento in cui gli ormoni imperversano e le identità sessuali stanno cambiando, Amerie (Ayesha Madon) ha deciso di creare la "Incest Map", un grafico dettagliato che racconta ogni legame che ogni studente ha avuto con qualche altro studente, cosa ci ha fatto e quanto tempo è durato questo collegamento. Inutile dire che i suoi coetanei non saranno molto contenti di vedere la loro vita privata esposta, quindi tutti, incluso l'amore della sua vita al liceo, inizieranno a evitarla: Amerie deve fare tutto il necessario per correggere i suoi torti.

Riuscirà Amerie a ripristinare la sua reputazione? Nel cast di Heartbreak High troviamo Ayesha Madon, James Majoos, Chloe Hayden, Asher Yasbincek, Thomas Weatherall, Will McDonald, Josh Heuston, Gemma Chua-Tran, Bryn Chapman Parish, Sherry-Lee Watson.