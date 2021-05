Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick: Tom Holland e la terribile dieta che intraprese con tutto il cast

Tom Holland ha rivelato che la dieta che ha dovuto seguire durante le riprese di Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick era semplicemente terribile.

Durante un'intervista del 2016 Tom Holland ha detto che, durante le riprese di Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick, è stato costretto a seguire una dieta terribile: assumeva appena 500 calorie al giorno proprio come Chris Hemsworth, Cillian Murphy e tutti gli altri attori del cast.

In the Heart of the Sea: Tom Holland impaurito in una scena del film

Holland ha anche ammesso di aver rubato e mangiato un croissant dal tavolo del catering della troupe e di averlo in seguito vomitato perché il suo corpo, sempre a causa della dieta rigida che stava seguendo, non era più abituato agli zuccheri e ai grassi saturi.

Anche Chris Hemsworth, che nel film interpreta Owen Chase, ha descritto la dieta esattamente come Holland, dopo aver postato una foto sul proprio profilo Twitter: "Ho appena provato una nuova dieta e un nuovo programma di allenamento, si chiama 'Lost at Sea', non ve la consiglio."

In the heart Of The Sea: il regista Ron Howard aggrappato alle corde delle vele

"Dovevano allenarsi ogni giorno, anche durante le riprese", ha dichiarato il regista Ron Howard. "Perché dovevano perdere peso abbastanza velocemente e dovevano perderlo in sicurezza. Avevano bisogno di continuare a bruciare le calorie e avevamo anche bisogno che gli attori avessero quella 'forza nervosa', diversa dagli standard fisici odierni, più consona all'epoca in cui è ambientato Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick."