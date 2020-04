HBO Max: la data di debutto del servizio streaming negli USA è ufficiale

HBO Max ha una data di debutto ufficiale: il 27 maggio la piattaforma streaming di proprietà di WarnerMedia renderà ancora più affollato il panorama dello streaming, anche se soltanto negli USA, per ora.

HBO Max sarà il contenitore di tantissime produzioni targate HBO e Warner Bros., sarà per esempio la sola piattaforma su cui guardare serie tv come Friends, I Soprano, Il trono di spade, Succession, Veep, The Big Bang Theory negli Stati Uniti, e ospiterà in totale, almeno al debutto, titoli equivalenti a circa 10.000 ore di visione.

Unico neo potrebbe essere il costo mensile, sicuramente più alto rispetto ai giganti dello streaming come Netflix, Amazon Prime Video o Disney+: HBO Max costerà infatti 14,95 dollari al mese, esattamente lo stesso prezzo che già pagano gli attuali clienti di HBO Now.

Da WarnerMedia, però, sono pronti a scommettere che il costo sarà solo un piccolo scoglio facilmente superabile proprio in nome dei contenuti che la piattaforma proporrà ai propri abbonati. Non solo molte delle serie tv più amate, infatti: HBO Max ospiterà tutti i contenuti dei vari network gestiti dall'impero WarnerMedia come TNT, TBS, Cartoon Network, Turner Classic Movies e Adult Swim, oltre a molti film DC (Joker, uno su tutti), all'intero catalogo dello Studio Ghibli e alle produzioni originali già annunciate.

Ricordiamo che HBO Max sarà disponibile dal 27 maggio solo negli Stati Uniti, dove si appresta senza dubbio ad essere spietato concorrente delle maggiori piattaforme streaming.

HBO Max: svelate le serie in arrivo sul nuovo servizio di streaming