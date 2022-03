Hayden Panettiere e il fidanzato Brian Hickerson sono rimasti coinvolti in una rissa a Los Angeles (VIDEO)

Hayden Panettiere e il suo fidanzato, Brian Hickerson, sono stati coinvolti in una rissa selvaggia a Los Angeles, come testimonia un video pubblicato da TMZ.

Hayden Panettiere e il suo ragazzo, Brian Hickerson, sono stati filmati mentre facevano rissa con un gruppo di ragazzi a Los Angeles dopo che il fidanzato della star hollywoodiana, già condannato per aggressione in passato, avrebbe sputato su uno dei malcapitati.

Nel filmato ottenuto da TMZ la Panettiere, 32 anni, grida "Brian" mentre cerca di allontanare il suo ragazzo dal resto del gruppo, mentre una donna, apparentemente vicina al ragazzo a cui Hickerson avrebbe sputato in faccia, le risponde a tono gridando: "Stanne fuori, fatti da parte!".

Il fidanzato della star, che è in libertà vigilata fino al 2025 per aver abusato dell'attrice nel 2018, avrebbe sputato in faccia ad uno dei ragazzi del gruppo e il manager del locale avrebbe cacciato tutti fuori al fine di mettere fine all'alterco, secondo un testimone oculare intervistato da TMZ.

Verso la fine del video, la sicurezza chiede a tutti i clienti non coinvolti nella rissa di tornare dentro. "Ho bisogno che tutti tornino al bar, per favore", esclama un dipendente mentre il fidanzato di Hayden Panettiere si lancia verso i ragazzi; in seguito la sicurezza afferra Brian e lo allontana dal gruppo.