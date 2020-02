Hayden Panettiere, il fidanzato Brian Hickerson arrestato per violenze domestiche

Hayden Panettiere è stata picchiata dal fidanzato Brian Hickerson nel giorno di San Valentino. L'uomo, che è stato arrestato, avrebbe colpito l'ex star di Heroes con un pugno in faccia durante una lite.

Un San Valentino da incubo quello vissuto da Hayden Panettiere. Il fidanzato Brian Hickerson è stato arrestato nello Stato del Wyoming per aver picchiato l'attrice proprio nella sera dedicata alla festa degli innamorati, ma il caso è stato reso noto solo oggi. La sera del 14 febbraio polizia ha risposto ad una chiamata per disturbo, la persona al telefono denunciava che un uomo ubriaco era stato messo fuori di casa dopo aver picchiato la sua ragazza.

Heroes Volume II - Episodio 4: Un'intensa espressione di Claire (Hayden Panettiere)

L'ex star di Nashville ha confermato ai poliziotti arrivati sul posto di esser stata colpita nella stanza da letto. Il personale paramedico ha detto che Hickerson avrebbe colpito la Panettiere "con il pugno chiuso sul lato destro del viso". Secondo il rapporto della polizia la parte colpita dell'ex star di Nashville era rossa e gonfia. Le mano sinistra presentava graffi ed era leggermente gonfia, probabilmente a causa dell'impatto con l'orologio di Hickerson,

L'uomo è stato arrestato per violenza domestica ed intralcio alla giustizia, essendosi rifiutato di fornire le sue generalità all'ufficiale di polizia. Il fidanzato di Hayden non è nuovo a comportamenti violenti: lo scorso anno era stato arrestato sempre per aggressione ai danni dell'attrice. In quell'occasione Brian Hickerson ebbe un ordine restrittivo, non poteva avvicinarsi per più di 100 metri all'attrice, ma il procuratore archiviò il caso quando Hayden Panettiere si sarebbe rifiutata di testimoniare. La famiglia dell'attrice dichiarò all'epoca "È totalmente fuori controllo, deve lasciare questo ragazzo. I suoi amici e la sua famiglia sono preoccupati per lei".