Hawkeye: Kate Bishop è sopravvissuta allo Snap di Thanos? La risposta di Hailee Steinfeld

Anche se in Avengers: Endgame è stato posto rimedio allo Snap di Thanos, molte domande al riguardo continuano a sorgere. Dopo Eternals, anche Hawkeye, la nuova serie Marvel approdata di recente su Disney+, contiene riferimenti all'esito dello schiocco di dita di Thanos. Così ai fan è sorta spontanea la domanda se Kate Bishop è sopravvissuta. La risposta arriva dalla stessa interprete di Kate, Hailee Steinfeld.

Hawkeye: Hailee Steinfeld in una scena

Come anticipato nella nostra recensione dei primi episodi di Hawkeye, la scena di apertura della serie introduce il personaggio di Kate Bishop nell'MCU rivelando che lei e la sua famiglia erano residenti a New York City nel bel della Battaglia di New York vista in The Avengers. Questa scena rivela molto sulla sua vita familiare, anticipando il suo futuro ruolo come Hawkeye, ma mostra anche cosa è stato in grado di fare il personaggio di Jeremy Renner quando tutti gli occhi sono puntati su Iron Man, Thor e Hulk. Al che si ripropone la domanda, Kate Bishop è sopravvissuta allo schiocco di dita o si è polverizzata nello snap?

"No, credo che la vedremo sopravvivere", ha detto Hailee Steinfeld a TheWrap. "Vediamo anche la perdita. Ma questo non è successo a lei."

Supponendo di avere una scena di Kate Bishop durante lo snap anche in Hawkeye, momento che è stato mostrato anche in WandaVision con Monica Rambeau di Teyonah Parris, sembra proprio che questo evento sarà importante per Hawkeye e per il personaggio di Kate Bishop. L'abbiamo vista con indosso l'abbigliamento da Ronin che lo Clint Barton indossava durante l'era post-Snap e ora il pubblico è curioso di scoprire quali altre sorprese ci rivelerà la serie disponibile su Disney+.