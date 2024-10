Harry, ti presento Sally: Billy Crystal è convinto di aver donato accidentalmente l'iconico maglione

L'iconico maglione indossato da Harry Burns, il personaggio di Billy Crystal in Harry, ti presento Sally potrebbe essere stato perduto per sempre. In un'intervista esclusiva rilasciata a People, l'attore ha rivelato di non sapere dove possa trovarsi oggi.

Il maglione bianco di Harry è uno degli indumenti maggiormente iconici del film di Rob Reiner di fine anni '80, uno dei classici del cinema romantico americano, con protagonisti due volti simbolo di quegli anni come Meg Ryan e Billy Crystal.

Maglione perduto

Alla domanda relativa agli abiti del reparto costumi dei film che ancora possiede, Billy Crystal ha risposto:"Ne ho parecchi. Sono un po' fissato con i vestiti. Quello che non ho è quel maglione, e l'ho avuto per anni, quello di Harry, ti presento Sally, l'originale".

Meg Ryan e Billy Crystal in una famosa scena di Harry, ti presento Sally

In realtà, un'idea su dove possa essere finito il maglione l'attore ce l'ha:"Feci una donazione. Credo fosse al dipartimento di teatro della UCLA, con un sacco di vestiti per i costumi. Ho il sospetto che sia lì. Mi sono scervellato mentre vedevo altre persone sui social media che indossavano un maglione e facevano la posa di quella scena. Vorrei averlo ancora".

Appello all'università

Proprio per questo motivo, Billy Crystal si è rivolto direttamente alla UCLA:"Se state guardando, magari potreste controllare negli archivi per vedere se è nel reparto costumi". L'attore, 76 anni, è ancora molto impegnato sullo schermo; l'ultima sua apparizione è nella serie tv Apple Before, nella quale recita e lavora come produttore.

La miniserie, composta da 10 episodi, include nel cast anche Rosie Perez e Judith Light, ed è descritta come un thriller psicologico. In Harry, ti presento Sally, si racconta la storia di due ragazzi che si conoscono ai tempi dell'università e alla fine, dopo essersi frequentati da amici ed essersi persi di vista per diverso tempo, scoprono di essere innamorati l'uno dell'altra.