Harry Styles è il primo uomo sulla cover di Vogue, in abiti femminili (FOTO)

Harry Styles è il primo uomo ad apparire sulla copertina di Vogue. Il cantante, sempre più icona di stile, è stato immortalato in una serie di foto che i fan hanno elogiato, sottolineando la sua capacità di distruggere gli stereotipi di genere.

Sono trascorsi dieci anni dal suo debutto sulla scena internazionale negli One Direction. Da allora Harry Styles è cresciuto sotto ogni aspetto e nel 2017 ha intrapreso una carriera da solista, raccogliendo consensi da parte della critica e scalando le classifiche con singoli di successo come Sign of the Times ed il più recente Watermelon Sugar. Nel corso del tempo ha poi scelto di mettersi in gioco dal punto di vista cinematografico, prendendo parte all'epopea bellica di Dunkirk di Christopher Nolan. Styles è inoltre diventato una vera e propria icona di stile, sfoggiando una lunga serie di iconici outfits, pronti a disintegrare qualsiasi elemento fondante della cosiddetta "mascolinità tossica".

Questa settimana, proprio lo stile di Harry Styles è stato premiato nientemeno che da Vogue che ha infatti scelto di farlo apparire sulla propria copertina. L'artista classe 1994 è divenuto così il primo uomo ad essere immortalato, in solitaria, sulla prima pagina del magazine di moda più celebre al mondo. Il cantante ha posato per il numero di dicembre ed il suo look è stato subito elogiato suoi fan che hanno fatto schizzare il suo nome al primo posto delle tendenze di Twitter. In tantissimi hanno quindi sottolineato come Styles sia riuscito ancora una volta a sfidare i ruoli di genere, anche se il cantante ha ammesso di non vedere alcun significato in tutto ciò se non la possibilità di esprimere pienamente la sua creatività. "Si prova così tanta gioia nel giocare con i vestiti", ha detto Styles, aggiungendo: "Non ho mai pensato troppo a cosa significhi, diventa solo una parte estesa della creazione di qualcosa". Il cantante ha inoltre dichiarato alla rivista che da piccolo prendeva come punti di riferimento Prince, David Bowie, Elvis, Freddie Mercury ed Elton John.

Harry Lambert, il suo stilista, ha detto a Vogue che l'idea per il look era "prendere elementi tradizionalmente femminili come i fronzoli, gli stivali con il tacco, il tessuto trasparente e l'orecchino di perla, per poi riformularli come pezzi maschili".