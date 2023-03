Harry Styles bacia Emily Ratajkowski per strada a Tokyo (VIDEO)

Harry Styles e Emily Ratajkowski sono stati paparazzati dal Daily Mail mentre si baciavano per le strade di Tokyo, in Giappone: il video è già divenuto virale online.

Harry Styles e Emily Ratajkowski sono stati sorpresi insieme a Tokyo dal Daily Mail: il video diffuso online, che ha già totalizzato svariati milioni di visualizzazioni sui social media, mostra le due star di fama mondiale che si baciano appassionatamente per strada davanti a un'automobile.

Ricordiamo che l'ex frontman degli One Direction si è lasciato da poco con Olivia Wilde e, sebbene si sia parlato spesso di una serie di sue possibili nuove fidanzate nelle ultime settimane, finora Styles non era mai stato accostato alla Ratajkowski che, a sua volta, ha recentemente divorziato dal padre di suo figlio, Sebastian Bear-McClard, ed è stata impegnata per un breve lasso di tempo con Pete Davidson e Eric André.

A proposito delle sue relazioni intime, durante un episodio del podcast High Low, la modella inglese ha affermato: "Penso che cose di questo genere accadano ogni volta che vengo vista con qualcuno. A prescindere dalla verità, le persone pensano subito: 'Oh, hanno una relazione' Ma non è sempre così, e se invece stessi solo passando del tempo con qualcuno?".

"Non esco con le persone per avere una relazione in questo periodo. Sono decisamente aperta e se incontrassi qualcuno che piò aggiungere qualcosa di significativo alla mia vita potrei sicuramente cambiare idea ma, in generale, sto solo cercando di divertirmi e di fare nuove esperienze", ha concluso Emily Ratajkowski.